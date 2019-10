Vigyázó szemetek Nyugatra vessétek! - Indul az NBA-szezon

Az előző kiírás legjobbja, Kawhi Leonard Los Angelesbe szerződött, így a Clippers a legesélyesebb a fogadóirodák szerint az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság, az NBA megnyerésére.

Ahol Kawhi Leonard, ott a bajnoki trófea? A fogadóirodák szerint mindenképpen, hiszen a magyar idő szerint péntek hajnalban elrajtolt aktuális NBA-szezon legnagyobb favoritjának a Los Angeles Clipperst tartják a bukmékerek, márpedig az Angyalok Városának kisebb – de legalábbis kevésbé népszerű – klubja mondhatja magáénak a nyári holtidény legveretesebb igazolását: sikerült elhappolnia Torontóból az előző szezon rájátszásának legértékesebb játékosát, azaz MVP-jét. Ezzel a Clippers egy csapásra nemcsak a Nyugati-konferencia, hanem az egész bajnokság legnagyobb favoritjává lépett elő, még ha nem is tartják akkora esélyesnek, mint az elmúlt évek sztáralakulatát, a szintén kaliforniai Golden State Warriorst.

A Los Angeles-iek végső sikerét 4,3-szeres oddsszal adják, az oaklandieké tavaly 1,5-szörös pénzt hozott volna a konyhára a fogadóknak, ha nem bukják el a nagydöntőt a Toronto Raptors ellen, mely így történelmet írva először vitte ki a trófeát az országból.

Mindezek ellenére a címvédő csak a 11. favorit, ami Leonard távozása mellett Danny Green eligazolásának is betudható, a dobógép LA másik üdvöskéjéhez, a Lakershez ment, ahol LeBron James mellett a center Antonio Davis lehet a garancia a tavalyinál sokkalta sikeresebb idényre. Igaz, nincs magasan a léc, az arany-lila egylet még a rájátszásba sem tudott bejutni, az idén ez ujjgyakorlatnak tűnik, sőt, a bukmékerek szerint a gárda a bajnokság második legnagyobb favoritja, ami azért kincstári optimizmusnak tűnik – vagy éppen – kihasználva a Lakers népszerűségét - remek üzleti stratégiának, más szóval: lehúzásnak…

Szintén meglepetés lenne az elmúlt évek egyeduralkodója, a Golden State végső sikere: a Warriors az elmúlt öt évben rendre döntőt játszott, háromszor triumfált is, s tavaly is toronymagas favoritnak tűnt, ám Kevin Durant és Klay Thomson sérülése miatt éppen a nagydöntőre fogyott el. Thomson valamikor az idény során talán visszatérhet Stephen Curry mellé, sőt, D’Angelo Russell is lökhet a csapat szekerén, ám a keresztszalag-szakadása miatt lehet, hogy az egész évet kihagyó Durant visszatéréséért már New Yorkban imádkozhatnak. Nem véletlen, hogy a Golden State-nél még a Houston is esélyesebb az oddsszok alapján, köszönhetően elsősorban a két dobógépnek, James Hardennek és a hosszú évek alatt egyre reménytelenebbé váló Oklahomát a nyáron a bajnoki gyűrű reményében elhagyó Russel Westrbrooknak – a szuperduó nagy tettekre lehet képes az idén, legalábbis, ha Mike D’Antoni mester – szokásával ellentétben – nem hajtja csapágyasra sztárjait az alapszakaszban.

A Nyugati-főcsoport erőségét jelzi, hogy fentebb említetteken kívül a Portlanddel, a Utah-val, a Denverrel, a Dallasszal, a San Antonióval, sőt, a Sacramentóval is számolni lehet, mint playoff-várományos, azaz kimondottan nagy a harc a rájátszásért. Keleten jóval szürkébbnek tűnik a mezőny, a süllyedő Toronto helyét a tavaly is acélos, a Janisz Antetokounmpo vezette Millwaukee veheti át, melyet a Görög Szörny mellett Khris Middleton és a két Lopez, Brook és Robin vezethet igencsak messzire. Főcsoportbeli kihívóként elsőként talán a Philadelphia említendő, ahová Tobias Harris, Joel Embiid és Ben Simmons mellé érkezett Al Horford a Bostonból és Josh Richardson a Miamiból. A Bostont Horford mellett Kyrie Irving és Terry Rozier és Marcus Morris is elhagyta, jött viszont Kemba Walker, és az NBA jelenleg legmagasabb, 226 centis óriása, Tacko Fall, akinek nagy jövőt jósolnak, de az idén inkább még a fakóban számolnak vele. Szép jövő előtt áll a Brooklyn is, a Nets hívei Durant mielőbbi felépülése mellett Irvingben és DeAndre Jordanben bízhatnak, és az elmúlt évekkel ellentétben a városi rivális Knikcks sem esélytelenül pályázik a rájátszásra, ahová talán már most be lehetne írni az Indianát is. Az viszont komoly meglepetés lenne, ha valamikor júniusban is egy keleti egyletről szólnának a hírek.

Tudjuk, ugye, Leonard Nyugatra tette át a székhelyét.