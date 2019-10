Az I. és a VIII. kerületben is megtámadták a választás eredményét

Józsefvárosban minden olyan egyéni körzetet is, ahol nem a fideszes nyert.

Miután a IX. kerületben a jegyző nem engedte hivatalba lépni a választáson győztes Baranyi Krisztinát, kiderült, hogy az I. és a VIII. kerületben is hasonló történt - tudta meg a Mérce. A Várnegyedben, ahol nagyon szoros eredménnyel, mindössze 121 szavazattal nyert V. Naszályi Márta, a vesztes polgármester Nagy Gábor Tamás személyesen jelezte utódjának: leadták a kifogást. Erről azonban az új polgármester még semmilyen hivatalos értesítést nem kapott, így azt sem tudja, hogy pontosan milyen kifogással támadták meg a választás eredményét. Szintén nem tudnak semmit az okokról a VIII. kerületben, ahol Pikó András 269 szavazattal nyert Sára Botond előtt. Ott továbbá az összes olyan egyéni körzet eredményét is megtámadták, ahol ellenzéki képviselők nyertek. Ilyen egyébként a 12 körzetből tízben történt. Pikó András a Mércének elmondta, bár nehéz pontosan kiszámolni, de ha a Fővárosi Választási Bizottság a végsőkig kihasználja a határidőket, akkor az alakuló ülést november közepéig-végéig is kitolhatják.