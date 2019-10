Nem pusztán rossz vicc, szándékos veszélyeztetés Ferihegyen

Teljes repülőtérzárat kellett elrendelni hétfőn és kedden az esti órákban a Liszt Ferenc Repülőtér területén, miután drónok repültek be a légtérbe.

Hétfőn 23 percre kellett felfüggeszteni a forgalmat drónészlelés miatt, másnap pedig több mint egy órán át tartózkodott két pilóta nélküli légi jármű a repülőtér légterében. A drónok a repülőtér több területét érintve a futópályákat és az irányítótornyot is megközelítették, szándékosan zavarták és veszélyeztették a légi közlekedést. A lezárások miatt összesen 21 járat késett. Az ügyben a Repülőtéri Rendőrség légi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A HungaroControl idén januárban hívta fel a figyelmet az egyre gyakoribb szabálysértő drónreptetésre, miután 2018-ban több mint egy tucat repülőgép személyzete jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy repülés közben drónt láttak a magyar légtérben. Az apró drónok komoly problémákat tudnak okozni a pilótáknak és az földi irányítóknak is, ezért se repülhetnek a repülőtér légterében. A gondot az illegális, meghekkelt drónok okozhatják, ezek nem reagálnak a reptéri biztonsági rendszerre, így átjuthatnak a kerítés felett. A radar pedig egy ilyen apró, javarészt műanyagból készült gépet nem tud kijelezni. A drónok ugyan pilóta nélküli légi járművek, távolról vezérlik őket, de éppen ezért számítógépeik tudnak önálló döntéseket is hozni például vészhelyzetekben. - Magyarországon a 250 gramm alatti játékdrónok is az engedélyköteles kategóriába tartoznak, azok amelyek most repülhettek a két-három kilogrammos kategóriát képviselik. Az ilyenek már tudnak a madarakhoz hasonlóan komoly bajt okozni, még akkor is, ha röptetőiknek ez nem szándéka: a gépek turbulenciája a motorba szívhatja őket, vagy nekiütközhetnek a géptestnek - magyarázza Neuwald Tivadar, aki három évig volt a Drónpilóták Országos Egyesületének alelnöke. - A mostani drónok már meglehetősen távolról, akár 5-8 kilométer távolságból irányíthatók, ezért a röptetőket gyakorlatilag nem lehet megfogni, mert időben elmenekülhetnek. A szabályozás jelenleg pedig sajnos arra még nem terjed ki, hogy ezek a szerkezetek valamilyen azonosítót, lajstromjelet viseljenek – mondta a szakember. Tudnivaló ugyanakkor az is – magyarázta -, hogy a nagyobb dróngyártók olyan szoftverrel hozzák forgalomba gépeiket, amelyek a GPS-adatok alapján felismerik a tiltott zónákat, így ezek nem is képesek felszállni ilyen helyeken. Igaz, ezeket is meg lehet hekkelni. A HungaroControl az interneten bárki számára megtekinthetővé teszi a légtérfelhasználási tervet, amely az adott napra érvényesen tartalmazza az időszakosan korlátozott légterek, a veszélyes légterek és az eseti légterek adatait. A repülőtéren most észlelt drónok a CTR-zónában, vagyis ellenőrzött légtérben repültek. Ilyen Ferihegy, az összes katonai repülőtér, katonai létesítmények és kórházak - ezekre az engedélyt csak biztonsági elemzés után lehet megkapni. Mivel ezek a szerkezetek veszélyeztetik a repülést, nehéz ilyet megszerezni. Az eseti légtér használati engedély mellé egyébként még felelősségbiztosítással is kell rendelkeznie a röptetőnek, a harmadik személynek esetlegesen okozott károk miatt.