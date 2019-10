Az EU már elfogadta a Brexit-megállapodást

Még a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia, de egyáltalán nem biztos, hogy meg is történik.

Csütörtök délelőtt jelentették be, hogy megszületett az új megállapodás az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválásának feltételeiről, délután a tagországok vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján már el is fogadták a dokumentumot. A jogilag kötelező érvényű egyezmény mellett elfogadták a jövőbeli viszonyrendszer körvonalait felvázoló, módosított politikai nyilatkozatot is, miután csütörtök délelőtt egyetértésre jutottak a felek tárgyalódelegációi. A bennmaradó tagállamok által jóváhagyott zárónyilatkozatban nincs szó az október 31-re tervezett kilépési határidő meghosszabbításáról. A kiválási megállapodás ezután a londoni törvényhozás, illetve az Európai Parlament elé kerül jóváhagyásra. Előbbiben a szavazás kimenetele közel sem egyértelmű, sőt sokak szerint az elutasítás tűnik egyelőre valószínűbbnek.