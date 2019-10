A gyógyszerkísérletek mérgezik a humán és innovációs tárca viszonyát

Nyílt színen bírálta a humán minisztérium egészségügyi államtitkára csütörtökön az innovációs tárcát a Világgazdaság „I. Innovációs Fórum – gyógyszeripar és egészségipar” című innovációs konferenciáján.

Lengyel Györgyi, az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM) miniszteri biztosa ismertette azt az egészségipari stratégiát, amelyet a tárcája a kormány elé kíván vinni. Ebben egyebek mellett az is szerepel, hogy mire lenne szükség a gyógyszeripar versenyképességének erősítéséhez annak érdekében, hogy minél több klinikai vizsgálatot hozzanak a cégek Magyarországra. Arra is van benne javaslat, hogy az iparjogvédelmi eljárásokat hogyan kellene felgyorsítani és költséghatékonnyá tenni, miként lehetne a gyógyszergyártást a határainkon belül tartani. Mindez azonban - mint a követező felszólásból kiderült - nem élvezi az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatását. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár ugyanis határozottan kijelentette, sem ő, sem a minisztere nem támogatja, hogy a koncepció a kutatásfejlesztést és a klinikai vizsgálatokat Palkovics László tárcájához telepítené. Ha ez megtörténne azzal a fejlesztési forrásokat az ipar igényei, érdekei szerint osztanák el. Közölte azt is, hogy a humán tárca már a nyáron jelezte korrekciós igényeit az anyaggal kapcsolatban, de az innovációs minisztérium arra ügyet sem vetve, nem vezette át a kért módosításokat. Horváth Ildikó megjegyezte: gondolom amikor a miniszteri biztos asszonyt a szakértői felkészítették az előadására, ők is jó lehetőségnek tartották, hogy ezt egy nyilvános vitában megvitassuk, ha már írásban nem sikerült. Lengyel Györgyi nem kommentálta Horváth Ildikó szavait, az előadás után távozott. A két tárca feszültsége abból eredeztethető, hogy mind több területet veszít a humán tárca, köztük az orvos egyetemek is átkerültek Palkovics tárcájának felügyelete alá, s míg az ITM sikerrel viszi át az akaratát a kormányzatban, addig Kásler Miklós tárcája kevésbé.