Szíriai tűzszünetről egyezett meg Ankara és Washington

Még a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia, de egyáltalán nem biztos, hogy meg is történik.

Csütörtök délelőtt jelentették be, hogy megszületett az új megállapodás az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválásának feltételeiről, délután a tagországok vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján már alá is írták a dokumentumot. A jogilag kötelező érvényű egyezmény mellett elfogadták a jövőbeli viszonyrendszer körvonalait felvázoló, módosított politikai nyilatkozatot is, miután az utolsó pillanatban, délelőtt egyetértésre jutottak a felek tárgyalódelegációi. A bennmaradó tagállamok vezetői által egyhangúlag jóváhagyott zárónyilatkozatban felszólították az EU-intézményeket a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy november 1-jén hatályba léphessen a megállapodás. A dokumentumban nincs szó az október 31-re tervezett kilépési határidő meghosszabbításáról. A huszonhetek megerősítették emellett, hogy a közösség a jövőben a lehető legszorosabb partnerségi kapcsolatra törekszik az Egyesült Királysággal. A kiválási megállapodás ezután a londoni törvényhozás, illetve az Európai Parlament elé kerül jóváhagyásra. Előbbiben a szavazás kimenetele közel sem egyértelmű, sőt az elutasítás tűnik valószínűbbnek. Több névtelenséget kérő illetékes is úgy fogalmazott, hogy az alsóházi voksolás "Damoklész kardjaként lebeg" a folyamat felett. Az EP-ben egyszerű többségre van szükség a ratifikációhoz, amelyet a huszonhetek kormányait tömörítő tanács minősített többséggel erősíthet meg. Korábbi közlések szerint a képviselőtestület csak akkor bocsátja szavazásra a kérdést, ha a szigetországban már megtörtént a jóváhagyás. Az EP-szavazásra állítólag jövő hét csütörtökön kerülhet sor ez esetben. Az ülés első szakaszát lezáró sajtótájékoztatón Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy a megállapodás lehetővé teszi a "káosz és a konfliktusok elkerülését". Aláhúzta, úgy néz ki, hogy közel már a folyamat vége, s hozzátette, a megegyezést az tette lehetővé, hogy az Európai Bizottság és Írország is pozitívan értékelte a tervezetet, Boris Johnson brit kormányfő pedig elfogadta, hogy vámellenőrzések lesznek bizonyos észak-írországi áruforgalmi beléptető pontokon. "Őszintén szólva szomorúságot érzek, a szívem mélyén mindig is bennmaradáspárti leszek, és remélem, hogy brit barátaink egy napon a visszatérés mellett döntenek, az ajtónk mindig nyitva fog állni" - fogalmazott. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke rámutatott, hogy a ratifikáció jogbiztonságot teremtene a várható zavarok terén. Emellett arról számolt be, hogy a politikai nyilatkozat ambiciózus szabadkereskedelmi egyezményt vázol fel a jövőre nézve, zéró vámokkal és kvótákkal, egyenlő versenyfeltételekkel. "Amiről megegyeztünk, több mint puszta megállapodás. Ez a jogi szöveg az Ír-sziget békéjének és stabilitásának megőrzését, és nagyjából 4,5 millió ember jogainak védelmét célozza" - fogalmazott. Újságírói kérdésre válaszolva pedig tréfásan megjegyezte, hogy a 2016-os brit népszavazáson a bennmaradás mellett szavazóknak igazuk volt. Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója azt közölte, felkérést kapott Ursula von der Leyentől, a brüsszeli testület megválasztott elnökétől, hogy maradjon a posztján egy újabb évig, és vezesse a jövőbeli viszonyrendszerről szóló egyeztetéseket. Kiemelte, hogy az egyezség biztosítja a belső piac integritását és megelőzi a kemény határok visszaállítását az Ír-szigeten. Hozzátette, a tárgyalások során soha nem akart a döntésük miatt "bosszút állni" a briteken, mindig is tisztelni fogja az Egyesült Királyságot, illetve hálás lesz a szigetországnak, amely a jövőben is fontos gazdasági partnere, barátja és szövetségese lesz az Európai Uniónak. Angela Merkel német kancellár leszögezte, hogy mielőbb meg kell kezdeni a tárgyalást Londonnal egy szabadkereskedelmi egyezményről. Mint mondta, a mostani ülésen nem foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy mi következik akkor, ha a brit törvényhozók elutasítják a jóváhagyást.