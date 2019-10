Christine Lagarde az IMF után az Európai Központi Bank elnöki székét is első nőként foglalja el

Így tiltakoznak a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetések ellen.

"A szabadságjogokért" címmel meghirdetett akció a kora reggeli órákban nem okozott látható problémákat és fennakadásokat a spanyol sajtó helyszíni beszámolói szerint - írja az MTI. A munkabeszüntetés minden ágazatot érint, ezért a kormány minimumszolgáltatásokat határozott meg a közlekedésben, az oktatásban és az egészségügyben. Barcelonában a tömegközlekedésben a nap folyamán a szokásos menetrendhez képest ez 25 százalékot jelent a nap nagy részében, kivétel a reggeli csúcsforgalom, amikor a járatok 50 százalékát kell garantálnia a közlekedési vállalatnak. A vasúti forgalomban 33 százalékos minimumszolgáltatásokat biztosítanak. A Vueling spanyol diszkont légitársaság 36, az Iberia perig 12 pénteki belföldi járatát törölte elővigyázatosságból. Szünetel a munka a Seat martorelli gyárában is pénteken, de ott nem közvetlenül a sztrájkhoz csatlakozott a vállalat, hanem a cég attól tartott, hogy a várható utcai megmozdulások miatt a dolgozók nem jutnak be időben a munkába. A sztrájkot az Intersindical-CSC és az Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) kisebbségi szakszervezet hirdette meg. A felhívásához nem csatlakoztak a dolgozók túlnyomó többségét képviselő Munkásbizottságok (CCOO) és a Spanyol Munkások Általános Szövetsége (UGT) nevű szakszervezet sem. A sztrájk szervezői nagyszabású tüntetést hirdettek délutánra Barcelonába. Oda várják a Szabadságmenetnek nevezett háromnapos felvonulás több ezer résztvevőjét is, akik szerdán indultak el öt különböző katalán városból gyalog. Az elmúlt éjszakákon többször is rendbontásba forduló tüntetéshullám azután kezdődött Katalóniában, hogy hétfőn a spanyol legfelsőbb bíróság zendülés miatt elítélt kilenc katalán függetlenségi vezetőt. Kilenctől 13 évig tartó szabadságvesztéssel sújtotta őket a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakkal végződött függetlenségi népszavazás, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.