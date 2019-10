Most Tiszavasváriban nyert milliárdos tendert Mészáros cége

Az USA-ba irányuló teljes exportunk mintegy 8 százalékát teszik ki az élelmiszerek.

Magyar idő szerint péntek hajnaltól az amerikai kormányzat 10, illetve 25 százalékos büntetővámot vetett ki 7,5 milliárd dollár értékű európai termékre, ezt a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) is jóváhagyta. A WTO október elején mondta ki, hogy ilyen összegű kárt okoztak az USA-nak az Airbus európai repülőgépgyártónak kölcsönök formájában nyújtott, tiltott uniós támogatások, ezért az amerikaiak jogosultak ugyanilyen mértékben ellenintézkedéseket tenni. A listán olyan élelmiszerek szerepelnek, mint az olívabogyó, a borok (a pezsgő nem), a kekszek, a sajtok, a kagylók és a rákok. Az ügyben Magyarország is érintett, mivel az USA-ba irányuló teljes exportunk mintegy 8 százalékát teszik ki az élelmiszerek. Ennek tekintélyes részét az évről évre növekvő almalé- és szárított gyümölcskivitel teszi ki. Exportálunk tejet, tojást is, és ingadozó nagyságrendben mézet, valamint tokaji bort. A magyar termékek a 25 százalékos büntetővám-kategóriába tartoznak. A hírek szerint az Európai Unió visszavágásra készül.