Donald Tuskot jelölte pártja az Európai Néppárt élére

Lengyel államfőjelöltnek is esélyesnek tartják sokan a leköszönő EP-elnököt.

A fő lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform hivatalosan Donald Tuskot, az Európai Tanács (ET) leköszönő elnökének jelöltségét indítványozta az Európai Néppárt (EPP) élére - közölte péntek este a lengyel média. Az EPP-tag Polgári Platform (PO) elnöke, Grzegorz Schetyna által aláírt indítványról először a Polityka Insight varsói székhelyű elemzőközpont számolt be, később ezt a PAP hírügynökségnek is megerősítette Schetyna külpolitikai tanácsadója, Marcin Bosacki.

Tusk - a PO volt elnöke és volt lengyel kormányfő - december elején köszön le az általa 2014 óta betöltött ET-elnöki posztról. Egyes lengyelországi megfigyelők lehetséges ellenzéki elnökjelöltként emlegették őt a 2020 tavaszán esedékes lengyel államfőválasztáson. Egyúttal többen rámutattak: az utóbbi hónapokban végzett összes felmérésben Tusk alulmaradt a jelenlegi elnökhöz, Andrzej Dudához képest. Rafal Chwedoruk neves lengyel politológiaprofesszor egy pénteki interjúban úgy látta: Tusk "túl tapasztalt politikus ahhoz, hogy politikai pályája végén megkockáztassa az Andrzej Dudával szembeni választási vereséget".

Az EPP jelenlegi elnökének, Joseph Daulnak az utódjáról a pártcsalád november 21-22-én esedékes zágrábi kongresszusán döntenek.

Tuskot október elején a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilap nevezte az EPP-beli elnökválasztás fő esélyesének. A lap szerint Tusk a pártcsalád több vezető politikusának támogatását élvezi fő lehetséges riválisával, Manfred Weberrel, az EPP európai parlamenti frakcióvezetőjével szemben.

Grzegorz Schetyna - aki csütörtökön Brüsszelben találkozott Tuskkal - a PAP-nak elmondta: Tuskot, mint "az európai kereszténydemokraták egyik vezető személyiségét" többen, köztük Daul próbálta arról meggyőzni, hogy pályázza meg az EPP-elnökséget. Az erre vonatkozó indítványt Schetyna Tusk anyapártja, a PO elnökeként írta alá. Schetyna szerint



Tusk néppárti elnökjelöltsége nem zárja ki, hogy a politikus indul a lengyel államfőválasztáson is. "Ez a kérdés nyitott" - jelentette ki a pártelnök.

Schetyna és Tusk évek óta vetélytársak a PO-n belül. Lengyel politológusok rámutatnak: miután a PO-ban Schetynát bírálatok érték a vasárnapi lengyel parlamenti választáson a párt által elért eredmény miatt, és felmerült ennek kapcsán az előrehozott pártelnökválasztás lehetősége is, Schetyna azzal próbálja megerősíteni pozícióját, hogy maga mellé állítja a PO választások előtti kormányfőjelöltjét, Malgorzata Kidawa-Blonskát, mégpedig úgy, hogy Tusk esetleges jelöltségével szemben Kidawa-Blonska államfőjelöltségét támogatja.