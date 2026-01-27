Folyamatosan elbukunk - Robert J. Szmidt lengyel íróval az emberiség lehetséges jövőjéről

A sci-fi és a horror műfajok hazai kedvelői már tűkön ülve várták Robert J. Szmidt Metró 2033 Univerzum trilógiája második kötetének magyar megjelenését. A Torony a héten került a könyvesboltok polcaira, mi pedig a lengyel szerzőt kérdeztük Wrocław szennyvízcsatorna-rendszerének és a németek ásta alagutak rejtelmeiről és az apokalipszis beköszönte utáni szép új világról.