Óva intette a magyarokat Donald Tusk útjától, mivel ez szerinte katasztrófa lenne.
Arról már nem beszélt, hogy mindez mit jelent a kétoldalú viszonyra nézve.
A sci-fi és a horror műfajok hazai kedvelői már tűkön ülve várták Robert J. Szmidt Metró 2033 Univerzum trilógiája második kötetének magyar megjelenését. A Torony a héten került a könyvesboltok polcaira, mi pedig a lengyel szerzőt kérdeztük Wrocław szennyvízcsatorna-rendszerének és a németek ásta alagutak rejtelmeiről és az apokalipszis beköszönte utáni szép új világról.
Szinte értelmezhetetlen jogi vita folyik Varsó és Brüsszel között.
Már kedden elrendelték a tömegrendezvények törlését, az összes közúti, vasúti határátkelőhelyen, valamint a balti-tengeri kikötőkben pedig egészségügyi ellenőrzést vezettek be.
Arra vonatkozna a különadó, aki többet keres 78 millió forintnyi złotyinál évente.
Lengyel államfőjelöltnek is esélyesnek tartják sokan a leköszönő EP-elnököt.
6 milliárd köbméter amerikai cseppfolyós gázról született megállapodás Varsóban, ahol elnökként első külföldi útján járt Volodimir Zelenszkij.
Más lengyel folyókkal is hasonló a helyzet, és a mostani szárazságnak még nem látni a végét.
Újságírókat is megtámadtak a szélsőségesek a bialystoki felvonuláson.
A lengyel hatóságoknak most újabb két hónapjuk van, hogy összhangba hozzák az uniós szabályokkal a kifogásolt törvényt, de a varsói kormány még mindig állítja, hogy igaza van.
Tiszavirág életűnek bizonyult az a széleskörű választási koalíció, amelyet a lengyel ellenzéki pártok hoztak létre a májusi európai parlamenti választásokra Európai Koalíció (EK) néven.
A vasúttársaság közlése szerint a szintbeli kereszteződésben a fénysorompó tökéletesen működött a baleset idején.
Jaroslaw Kaczynski és a nevével fémjelzett varsói kormányzat Fülöp-szigeteki katolikusokkal orvosolná a lengyel gazdaság munkaerő gondjait, más bevándorlóktól továbbra is mereven elzárkózik.
Uniós jogot sért a bialowiezai erdőirtás, így foglalt állást az Európai Bíróság főtanácsnoka, Yves Bot. A tét: Európa utolsó egybefüggő őserdőjének megmaradása - tudósít az Euronews . Tavaly novemberben környezetvédő aktivisták láncolták magukat a lengyel állami erdőgazdálkodási hivatal központjának bejáratánál, tiltakozva a Bialowieza erdőn zajló fakitermeléssel szemben.
Küldemény jött szerkesztőségünkbe a Köztársasági Elnöki Hivataltól. Amiből az derül ki, hazánkat - legalábbis hivatalosan - nem Orbán Viktor miniszterelnök, hanem Áder János államfő képviseli.
Megkezdődött vasárnap reggel az elnökválasztás Lengyelországban. Felmérések szerint a két hét múlva tartandó második fordulóban dől el, hogy a két legesélyesebb jelölt közül ki nyeri meg a választást: a hivatalban lévő elnök, Bronislaw Komorowski vagy az ellenzéki Andrzej Duda.
Komoly károkat okozott Lengyelország déli részén az éjszakai felhőszakadás, megszakadt a gáz- és áramellátás, több híd megrongálódott, Szczyrzyc községben pedig az ottani kórházat is ki kellett üríteni szerdára virradóra.