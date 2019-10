„Az MSZP készen áll az újabb rendszerváltásra”

1848 és 1956 is Budapesten kezdődött, ahogy a mostani változás is - emlékeztette Gyurcsány Ferenc a hatalmat.

Egyszer sem nevezte meg Orbán Viktort vagy a Fideszt Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szombati beszédében, amelyet pártja nyolcadik születésnapja alkalmából tartott, a DK frissen megválasztott polgármestereinek és képviselőinek budapesti találkozóján. – Ahonnan mi kezdtük, olyan mélyről nem kezdte senki. Értetek, értem egy fabatkát sem adtak volna – így emlékezett vissza a DK indulására Gyurcsány. Ma viszont már ott tartunk – folytatta a pártelnök –, hogy „mi lettünk az ország vezető ellenzéki ereje, parlamenti frakciónk lett és egy hete megnégyszereztük önkormányzati képviselőink számát.” A pártelnök arról is beszélt, hogy két ok miatt alapították meg a Demokratikus Koalíciót, amelyekből soha nem fognak engedni. Hittek abban, hogy lehet becsülettel szolgálni a hazát és nem úgy, mint a „mai uralkodók, akiknek üzenem: aki meglopja a hazát, az nem politikus, hanem bűnöző.” Gyurcsány szerint emellett, aki bárkit amiatt bánt, hogy kik a szülei, mi a származása, a hite, kit szeret, az megöli az ember lelkét, ők pedig nem ilyenek. A volt miniszterelnök – bár nem szokott –, de most szót ejtett a „gyurcsányozásról” is, amely szerinte lehet, hogy a következő szótárakban már önálló szócikket fog érdemelni. – Én ezt jól viselem, bár úgy gondolom, hogy a „gyurcsányozás” tíz évvel azt követően, hogy nem vezetek kormányt, hamis vádlók és megtévesztett tanúk közpusztító szövetsége – fogalmazott. Azt ugyanakkor hozzátette: akinek a lelki nyugalmához az kell, hogy három miatyánk után egyet „gyurcsányozzon” az esti nyugtató helyett, azt nem bánja, sőt „egyfajta nemzetjavító is lehet”. Az ellenzéki politikus persze üzent Orbán Viktoréknak is, bár nem nevezte meg a miniszterelnököt. – Akinek arra van szüksége, hogy bárkiből bűnbakot képezzen, odavesse mások lába elé, az nem építi a nemzetet, hanem megtöri azt, hogy végre ez az ország egymásra találjon – mondta. Gyurcsány összegzése szerint a politikai értelemben legnagyobb befolyással rendelkező tízezernél nagyobb lélekszámú településeken több ellenzéki képviselő lett, mint kormánypárti. – 1848 és 1956 is Budapesten kezdődött, ahogy a mostani változás is. Ezt még ők is értik – mondta. Gyurcsány leszögezte azt is, hogy nem vezet sehová az a kérdés, miszerint ki az ellenzék vezető ereje. Azt javasolja ellenzéki kollégáinak, hogy ne egyik, vagy másik párt legyen a vezető, hanem a közös ügy, ami Gyurcsány szerint a szabad, demokratikus Magyarország megteremtése. – Amikor Márki-Zay Péter azt mondja, hogy ingyenessé teszi a hódmezővásárhelyi tömegközlekedést, vagy Karácsony Gergely bejelenti, hogy megállítja a kilakoltatásokat, akkor lelkesen figyelem: tudják, új fejezetet kell kezdeni. Minden új polgármesternek és képviselőnek azt üzenem, hogy mutassák meg: a város az ott lakó polgároké – fogalmazott. Gyurcsány emellett azt kéri az új vezetőktől, hogy minden városházára tűzzék ki az EU zászlóját.