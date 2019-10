Büszke romák vonultak Salgótarjánban

Tizenegy tárcát és három tárca nélküli minisztert kérdeztek meg, mindegyiküknek ugyanaz jutott az eszébe.

Mit gondol Borkai Zsolt és a keresztény szabadság kapcsolatáról? Avagy Ön szerint Borkai Zsolt a keresztény szabadság jegyében tette, amit tett? Mennyire férnek bele a drogos orgiák és a cserébe elosztogatott közpénz a keresztény szabadságba? Erről kérdezte a kormányzat képviselőit a Borkai-ügy kapcsán két ellenzéki képviselőnő, Bangóné Borbély Ildikó és Szabó Tímea (Párbeszéd), akik a parlament Erről kérdezte a kormányzat képviselőit a Borkai-ügy kapcsán két ellenzéki képviselőnő, Bangóné Borbély Ildikó és Szabó Tímea (Párbeszéd), akik a parlament üzenőfelületén levelet küldtek az összes illetékesnek,

A két politikusnő összesen 11 miniszernek és három tárca nélküli miniszternek küldte el a kérdéseket – de mindenhonnan ugyanazt a központilag gyártott választ kapták; Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda államtitkárának levelét küldték el nekik. Mint Dömötör írta,

„Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a miniszterelnök elmondta a véleményét a témával kapcsolatban. Egészen pontosan úgy fogalmazott: „világossá kell tenni, hogy bizonyos dolgok nálunk nem férnek bele”. Szeretném arra is felhívni a figyelmét, hogy Borkai Zsolt kilépett a Fideszből.”

Bangóné és Szabó tehát a kormányzati kommunikációban már megszokott sablonválaszt kapta, ami ápol és eltakar. A reakció ugyanakkor rámutat az Orbán-kabinet vízfejűségére is, arra, hogy Nemzeti Együttműködés Rendszerében nincs egyéni álláspont, csak központi utasítás.

A képviselőnők ugyanis nem csak a miniszterelnök véleményére lettek volna kíváncsiak, hanem olyan prominens kormánytagokéra is, mint Pintér Sándor belügyminiszter, a Tízparancsolatot egészségügyi csodaszerként tálaló Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter vagy a teológus végzettségű, miniszterelnök-helyettes Semjén Zsolt.

A megkérdezettek egyéni vélemény helyett azonban Orbán Viktor mondatait visszhangozták.

Ráadásul az is megismételték, hogy Borkai kilépett a Fideszből, ami semmire nem válasz, ha a kormánytagokat éppen a keresztény szabadság értelmezéséről és a közpénzzel honorált orgiákról kérdezik.

Elfogadhatatlan, erkölcstelen, bűn

A politikusoknál jóval keményebben fogalmazott a Borkai-ügyről egykori kollégájuk: Balog Zoltán, az EMMI korábbi vezetője elfogadhatatlannak, erkölcstelennek és bűnnek tartja a győri polgármester adriai orgiázását. Mint az ATV Egyenes beszéd című műsorában péntek este elmondta, nem nézte meg a Borkai-videót, de olvasott róla, és „mint minden normális ember”, felháborodott.

Balog Zoltán szerint döntő dolog, hogy közpénzből történt-e, ami történt. Ez dönti el Balog Zoltán szerint azt, hogy erkölcsi vagy büntetőjogi kategória-e, ami történt

Az ügyben Balog Zoltán szerint szükséges erkölcsi ítéletet mondani, egyben szomorúnak nevezte, hogy mindenki, akiről botrányos felvételek kerültek ki ebben a kampányban, megnyerte a saját körzetét. Balog Zoltán ehhez hozzátette: van bűn, van vezeklés, van bűnbocsánat. Egyben eufémizmusnak nevezte a „botlás” kifejezést a történtekre, amit elfogadhatatlannak, erkölcstelennek, és bűnnek nevezett, amit csak elítélni tud. Felhívta a figyelmet arra, hogy Gulyás Gergely és Novák Katalin már a kampányban is kimondták, hogy hogy ez nem fér bele.

A volt miniszter ugyanakkor úgy látja: a nemzeti-polgári közösség szempontjából az isteni pedagógiának is van szerepe van abban, hogy a Fideszt több városban és körzetben is megverték, bár az ellenzék is ügyesebb volt, mint korábban. Szerinte a „mi úgy is csak nyerni tudunk” hamis biztonságérzetének vége van, és a hatalmi arroganciának is, amely azt gondolja, mindent megengedhet magának. Hozzátette: van egy abszolút erkölcsi mérce, amit nem szabad állítgatni.