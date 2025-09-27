Üdvözlet a Roma Büszkeség Napjának

Ötödik alkalommal tartja meg a Roma Büszkeség Napja eseményt a már hagyományos vonulással az Idetartozunk! Egyesület. A menet 15 órakor indult a Blaha Lujza térről a Nyugati térig. De mi fán is terem az, hogy "roma büszkeség" egy olyan országban, ahol a többségi társadalom karöltve a domináns politikai erőkkel sokat tesz azért, hogy ezt a büszkeséget, vagy nevezzük csak önérzetnek, már kora gyerekkorban kigyomlálja a cigányokból. Nézze meg a videót: