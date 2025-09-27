Az úgynevezett önazonossági törvény visszavonását követelte több felszólaló, közöttük Karácsony Gergely főpolgármester is a Roma Büszkeség Napján.
Országos aláírásgyűjtés indul: roma érdekvédők szeretnék elérni, hogy tizennyolc évre állítsák vissza a tankötelezettségi korhatárt.
Vörös Viktor húsz éve hagyta el az országot, 13 évesen. A család Kanadába ment, ahogy akkoriban sok más roma család is, évekkel később Angliában telepedett le. Közben egy kis időt itthon töltött, de úgy találta, nem látják szívesen. Londonban segédmunkásként kezdte, ma saját klubja és edzőterme van.
Magyar vagyok, roma vagyok! – skandálták a felvonulók a belvárosban. Azzal a céllal rendezzük meg a Roma Büszkeség Napját, hogy a roma identitás, önbecsülés és méltóság ünnepévé tegyük. Az alapvető emberi jogok az a fundamentum, amelyre építkezünk, amelyről szilárdan hisszük, hogy minden embert megillet – hangsúlyozták közleményükben a szervezők. Setét Jenő polgárjogi aktivista és az Idetartozunk! Egyesület kezdeményezéséhez számos más – roma és nem roma – szervezet is csatlakozott.
Ötödik alkalommal tartja meg a Roma Büszkeség Napja eseményt a már hagyományos vonulással az Idetartozunk! Egyesület. A menet 15 órakor indult a Blaha Lujza térről a Nyugati térig. De mi fán is terem az, hogy "roma büszkeség" egy olyan országban, ahol a többségi társadalom karöltve a domináns politikai erőkkel sokat tesz azért, hogy ezt a büszkeséget, vagy nevezzük csak önérzetnek, már kora gyerekkorban kigyomlálja a cigányokból. Nézze meg a videót:
A Roma Büszkeség Napján a kirekesztés és a diszkrimináció ellen vonulnak utcára cigány származású magyar honfitársaink, akik közül sokan már gyerekkorban szembesülnek a többségi társadalom gyakran lenéző, kirekesztő ellenszenvével, vagy épp segítésnek álcázott leereszkedő atyáskodásával. A magyarországi cigányoknak nagyon sok mindenre lenne szükségük, sokszor a mindennapok túléléséhez is, de legalább ekkora szükség van közösségük támogatására, a többségi társadalomtól érkező negatív üzenetek tépázta öntudat erősítésére és persze a büszkeségre is.
Idén harmadik alkalommal rendezte meg Az Ide tartozunk! Roma Közösségi Hálózat és a Romaversitas Alapítvány más roma szervezettel együttműködve a Roma Büszkeség Napját. A hétvégi eseményen kisebbségiek és nem roma származású emberek együtt álltak ki az önbecsülés, valamint a mindenkit megillető emberi méltóság és jogegyenlőség mellett.
Ha esik, ha fúj, akkor is megtartják ma a Roma Büszkeség Napját, hiszen "nem csak napsütésben lehetünk büszkék" - írta Setét Jenő roma aktivista az esemény Facebook-oldalán.