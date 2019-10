Ezt az októbert tényleg lehet szeretni

Olyan idő lesz vasárnap és a következő napokban, hogy el sem hisszük.

Aki szereti a vénasszonyok nyarát (bocsánat, indián nyarat), annak egy szava sem lehet sem a vasárnap, sem a következő néhány nap időjárására. A Meteorológia Szolgálat jelentése szerint éjszaka ugyan a túlnyomóan derült ég miatt hűvös lesz (bár nem nagyon, 7-14 fok várható) és főként északkeleten foltokban köd képződhet, nappal viszont szinte nyári időt élvezhetünk. Kevés lesz a felhő, sokat süt a nap, csapadék nem lesz. Egyedül a szélre lehet apró panasz, mert többfelé megélénkül, az ország északnyugati harmadán nagy területen meg is erősödik a déli, délnyugati szél. De ez meleget hoz, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 26 fok között várható. Szóval aki csak teheti, irány az erdő, a természet, használjuk ki a pompás időt! Hétfőn még ennél is melegebb lesz, az országban sok helyen 27-28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és egészen péntekig 20 fok felett marad a nappali maximum, csapadék a következő héten egyáltalán nem várható.