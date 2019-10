Szabad szemmel: a Borkai-botrány egy időre megakasztotta az orbáni hatalmi gépezetet

Távolról sem biztos, hogy negyedszerre is államfővé választják.

Dél-Amerika több országában radikális, illetve mérsékeltebb baloldali vezetés volt hatalmon még néhány évvel ezelőtt is. Hugó Chávez, Venezuela egykori elnöke azonban 2013-ban meghalt, s az ország azóta Nicolas Maduro elnöksége alatt minden korábbinál súlyosabb válságba sodródott. Rafael Correa korábbi ecuadori elnök külföldre szökött, Luiz Inácio Lula da Silva volt brazil és Ollanta Humala volt perui elnök pedig börtönben ül. A „vörös hullámnak” vége, Evo Morales bolíviai elnök amolyan utolsó mohikán a földrészen. Most azonban a 14 éve hatalmon lévő ajmara származású politikus elnöksége is komoly veszélybe került. Távolról sem biztos ugyanis, hogy negyedszerre is államfővé választják. A vasárnapi voksolás előtt a közvélemény-kutatók 35-38 százalékon mérik Moralest, az első indián elnököt, ez azonban nem elég ahhoz, hogy „csont nélkül”, még az első fordulóban győzedelmeskedjék. Ehhez ugyanis legalább 40 százalékra, illetve 10 százalékos előnyre lenne szüksége a helyi törvények szerint. A legnagyobb ellenfele Carlos Mesa egyetemi professzor, polgári jelölt, akit a bolíviaiak 25-28 százaléka támogat. Harmadik helyen pedig nem egészen tíz százalékkal a neoliberális gazdaságpolitika pártfogója, Oscar Ortíz áll, akit elsősorban a vállalkozók támogatnak. Morales mindenképpen az első fordulóban akar nyerni, mert ha ez nem sikerül neki, akkor a második fordulóban igen nehéz dolga lenne Mesával szemben. A jelenlegi bolíviai elnök semmit sem bízott a véletlenre, az egész államapparátust arra kötelezte, hogy mindent saját kampányának vessen alá. „Csak így tovább” – hangzik választási hadjáratának szlogenje. Bolívia – Venezuelával szemben – viszonylag sikeres gazdaságpolitikát folytatott az eltelt másfél évtized alatt. A GDP átlagosan 4,5 százalékkal emelkedett, különösen az indián bennszülött lakosság élvezte ennek előnyeit. A szegények aránya 63-ról 36 százalékra csökkent. Morales államosította a nyersanyagok adásvételéért felelős vállalatokat, amivel idővel sikerült feltöltenie az államkasszát. A pénz egy részét alapokba helyezte. Bár Morales még mindig népszerű, sokan elégelték meg önkényes vezetési stílusát. A mérsékelt Mesát viszont a középen állók is megválaszthatónak tartják. Ugyanakkor akadnak olyan hangok is, amelyek szerint Moralesék úgyis elcsalják a választást.