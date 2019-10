Komlón az ellenzék erősítené többségét

Egyetlen körzet eredménye befolyásolta döntően a komlói polgármester-választást. A gyanút keltő voksolásról – várhatóan – a bíróság dönt majd.

A komló önkormányzati választáson az ellenzék 6:2-re nyert az egyéni kerületekben, ennek ellenére a győztesek nem voltak maradéktalanul elégedettek, hisz Polics József kormánypárti polgármester megőrizte posztját. Az ellenzéki pártokat és civil szervezeteket integráló Komló Összeköt Egyesületet polgármesterjelöltje, Ferenczy Tamás 118 vokssal gyűjtött kevesebbet, mint Polics. Egy kivételével valamennyi szavazókörben viszonylag kicsi volt a különbség az ellenfelek között, s összességében Ferenczy állt jobban. A kenderföldi szavazókörben viszont 145 szavazattal többet kapott Polics József, s tulajdonképpen ez a kiugró különbség segítette őt a győzelemhez. Ennek a szavazókörnek az eredményét támadta meg a Komló Összeköt, a területi választási bizottság azonban – formai okokból – szombat délután elutasította az ellenzéki beadványt. Az ügy – várhatóan – bíróságon folytatódik, tudtuk meg Ferenczy Tamástól, igaz, a Komló Összeköt jogászai kedden döntik el végleg, hogy fellebbeznek-e. Okuk van rá számos. A jelek azt mutatják, hogy a körzet lakóinak jelentős részét szervezetten vitték szavazni, s a fülkében (vagy odakint) megmondták nekik, kit kell beixelni, aminek a felszólítottak azért is engedelmeskedtek, mert korábban adományokat kaptak a szervezőktől. Beszéltünk két olyan asszonnyal, akit az ellenzék delegált a kenderföldi szavazókörbe. Mindketten kérték, hogy mivel a környéken laknak, a nevüket ne írjuk le, ugyanakkor kilétüket nem titkolták, hisz a vélt szabálytalanságokról szóló jegyzőkönyvet aláírták, és ha kell vállalják a bírósági meghallgatást is. Elmondásuk szerint a választás hajnalán fél hatkor a főképp romák lakta kenderföldi lakótelepen működő cigány kulturális egyesület kapujában gyülekezett 12-15 ember, s ők reggel 6-tól délelőtt tízig mintegy 200 helybélit kísértek be a szavazókörbe. Arra hivatkozva, hogy az illetők segítségre szorulnak, mert nem tudják hogyan kell szavazni, többükkel a fülke függönye mögé is együtt mentek be. A függöny mögül nem egyszer kihallatszott, amint a kísérő megmondja a voksolónak, hogy Polics Józsefre, illetve a körzet fideszes egyéni jelöltjére kell szavazni. Amikor ez ellen a két ellenzéki delegált szót emelt, a fideszes küldöttek azzal érveltek, hogy sokaknak szüksége van a segítségre, és ne akadályozzák a választást. Egyébként a választás előtt napokban a kenderföldön működő cigány egyesület irodájában adományokat osztogattak, állították az ellenzéki delegáltak, s mindebből ők arra következtettek, hogy a csomagot kapó választókról lakcímmel ellátott listát vezettek, és a kísérők őket keresték fel és vitték el szavazni. Amúgy Ferenczy Tamás és Polics József a múlt héten már találkozott a komlói polgármesteri hivatalban, és Ferenczy azt ajánlotta Policsnak, hogy a kenderföldi események miatt mondjon le. A fideszes politikus erre nem volt hajlandó. Ha a komlói választás eredménye nem változik, akkor Ferenczy – valószínűleg – alpolgármester lesz, és Policsnak olyan testületet kell irányítania, ahol 7:5 arányban az ellenzéknek lesz többsége.