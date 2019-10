Lehet népszavazást tartani az atlétikai stadionról

Közpénz-milliárdokat égetett el a hiábavalónak tűnő fejlesztés a 85 legszennyezettebb vizű településből 70-ben.

A WHO egészségügyi világszervezet 1993-ban határozta meg 10 mikrogramm/literben az arzén egészségügyi határértékét: efölött annak jelenléte az ivóvizekben veszélyes, többek közt hosszú távon rákkeltő. Ezt az EU is átvette, de Magyarországon 2009-ig 50 mikrogramm/liter volt a határérték, majd 2012 végéig 20 lett a határ, ezt követően már idehaza is 10. Az EU Magyarország uniós csatlakozása óta százmilliárdokat adott arra, hogy az ivóvíz minősége minden magyarországi településen megfeleljen az uniós normáknak. Mint írtuk korábban, bár a pénz elment – a Európai Számvevőszék vizsgálata szerint kétharmadrészt túlárazott projektekre –, a vízminőségi kifogások továbbra is fennállnak. A 2017-es jelentésből kiderült, a 365 vízellátási körzetből 66 esetében az ivóvíz nem felel meg az EU vízminőségi irányelvének, ami miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és még a támogatások visszafizettetése is felmerült.