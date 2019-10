Felfüggesztették a DK-s Varju László mentelmi jogát

Kövér László megmutatta, hogy a keresztény szabadság korszakában hol a helye a sok kérdezősködő firkásznak.

Míg Kövér László házelnöki rendelete kapcsán leginkább az Országházban készített interjúk elgáncsolása foglalkoztatta a közvéleményt, arról kevesebb szó esett, hogy a Képviselői Irodaházban is erősen korlátozzák a felvételkészítést – írja a Mérce . „Az Irodaház aulájában a sajtó számára kordonnal kijelölt helyen az interjúadásra felkért képviselő előzetes beleegyezésével vagy az interjúra előzetesen engedélyt adó frakcióvezető hozzájárulásával.”

Az új parlamenti ülésszak kezdete előtt néhány órával pedig már a Képviselői Irodaházban is erősen látszanak a következményei Kövér László szigorának, a fent említett „kordonnal kijelölt hely” pedig így néz ki:

Mint a lap emlékeztet rá, az országházi sajtótudósítás rendjére vonatkozó házelnöki rendelkezés az alábbiak szerint módosult: • Az állandó sajtóbelépő ezután csak az országgyűlés ülésszaka alatt lesz érvényes, azonkívül a parlamenti tudósítóknak is napi belépőt kell váltaniuk. • A karzatra fotózni ezután csak a kijelölt útvonalon lehet majd felmenni. • A kupolacsarnoktól délre eső területen ezután csak külön engedéllyel léphetnek be a sajtó munkatársai. • Az Országgyűlés bizottságainak üléstermeiben interjú nem készíthető, az ülések résztvevőinek munkáját a média munkatársa nem zavarhatja. • Sajtótájékoztatót ezután csak az Országgyűlés sajtótermében, a képviselőcsoportok sajtótermeiben, valamint az Országház északi társalgójában lehet tartani. • Innentől kezdve tilos lesz a felvételkészítés a plenáris üléstermet körülvevő folyosón és az Országház földszinti és félemeleti folyosóin, valamennyi étteremben és büfében, az Országház épületének bejáratainál a biztonsági berendezésekkel ellátott területeken, a Hivatal szervezeti egységei számára fenntartott valamennyi területen és irodában, beleértve a gépkocsi-parkolókat, az adminisztratív irodákat és tereket, valamint minden olyan területet, ahová korlátozott a belépés, azokon a területeken, ahol egyértelmű jelzések tiltják a felvételkészítést. Tehát lényegében mindenhol. • Új dolog, hogy a Képviselői Irodaházban is erősen korlátozzák a felvételkészítést. „Az Irodaház aulájában a sajtó számára kordonnal kijelölt helyen az interjúadásra felkért képviselő előzetes beleegyezésével vagy az interjúra előzetesen engedélyt adó frakcióvezető hozzájárulásával.” • A képviselők bármikor visszautasíthatják az interjúra való felkérést, illetve bármikor befejezhetik az interjút. A média munkatársának e döntést tiszteletben kell tartania. • A média munkatársa által végzett munkának az Országgyűlés feladat- és hatásköreinek gyakorlásával, a képviselői jogállással vagy az Országházban, illetve az Irodaházban megtartott nyilvános rendezvényekkel kell összefüggésben lennie. Ez a szabály egyébként kérdésesé teszi azt is miről lehet majd a képviselőket kérdezni.