Célkeresztben az óvodák: a hat év alattiakra is kitér az új NAT

A szakszervezetek továbbra is aggódnak a rugalmas iskolakezdés eltörlése miatt.

Külön fejezetet kapnak az óvodák a készülő új Nemzeti alaptantervben (NAT) – értesült lapunk. Úgy tudjuk, az erről szóló tervek több szakmai fórumon – a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalon, illetve a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének október 19-i keceli konferenciáján – is elhangzottak. Az óvodákról szóló fejezet elsősorban az óvoda-iskola átmenetre fókuszál majd, az Óvodai nevelés országos alapprogramját (ami az óvodáknak olyan, mint az iskoláknak a NAT) tehát nem váltja fel. Szakmai körökben ugyanakkor azt beszélik, ez az óvodák államosítása felé vezető egyik első lépés lehet, vagyis a jelenleg önkormányzati fenntartású óvodák, az iskolákhoz hasonlóan, a jövőben közvetlen állami fenntartásba kerülhetnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma cáfolta, hogy erre készülnének. Mint a Népszava megkeresésére írták, „nincs ilyen kérdés a minisztérium napirendjén”. A NAT-tal kapcsolatos, óvodákat érintő kérdéseinkre annyit írtak: a kormány a Nemzeti alaptantervről még nem hozott döntést. Verba Attiláné, a Pedagógusok Szakszervezete Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke ugyancsak hallott arról, hogy megjelenhetnek a NAT-ban is az óvodák, de arról nem tud, hogy erről a minisztérium vagy a kormány valamelyik képviselője bővebben tájékoztatta volna a szakszervezeteteket. Hozzátette: a rugalmas iskolakezdés eltörlése ügyében sem látnak még tisztán, most ez aggasztja leginkább az óvodapedagógusokat. Megírtuk: az Országgyűlés júliusban megszavazta a köznevelési törvény módosítását, amivel az iskolaérettség megállapításának protokollját is átalakították. Aki adott év augusztus 31-éig betölti hatodik életévét, annak szeptemberben kötelező iskolába mennie – akkor is, ha épp augusztus utolsó napjaiban lett hatéves. A szülők ugyan kérelmezhetik, hogy gyermekük egy évet még óvodában maradjon, ám az iskolaérettségről már nem a gyermeket ismerő óvodapedagógusok, hanem az Oktatási Hivatal dönt majd. A pontos részletek azonban mind a mai napig nem ismertek, a kormány ugyanis még nem adott ki végrehajtási rendeletet az intézkedéshez. – A helyzetet úgy lehetne jellemezni: kész őskáosz – fogalmazott Verba Attiláné. Nemrég pszichológusok nyílt levelet is küldtek a kormánynak, hogy minél előbb adjanak tájékoztatást és vonják be az érintetteket. A levelet több száz szakember írta alá. Az érdekvédőt kérdeztük arról is, milyen hatással volt az óvodai munkára az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tavaly nyári módosítása, ami azt írta elő az óvodapedagógusoknak, hogy az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektessenek az óvodai nevelés során a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek erősítésére, a nemzeti jelképek megismertetésére. – Az intézkedés semmilyen hatással nem volt a munkánkra, minden úgy ment tovább, mint eddig – mondta Verba Attiláné. Szerinte nemzeti, kulturális értékekről eddig is sokat beszélgettek a gyerekekkel, a nekik megfelelő szinten. Hozzátette: a minisztérium által tavaly megígért népmesei rajzfilm és könyvcsomagot még nem kapták meg.