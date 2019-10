Karácsony három helyettest már kinézett

Gy. Németh Erzsébet, Tüttő Kata valamint Kerpel-Fronius Gábor lesz várhatóan Karácsony Gergely helyettese, és még tovább bővülhet a stáb – értesült a Népszava.

Koalíciós kormányzásra készül, és olyan vezetői testületet szeretne, „amelyben a politikai értékek mellett ott vannak a szakmai szempontok is” – mondta korábban lapunknak Karácsony Gergely főpolgármester, s bár részleteket eddig nem közölt, információink szerint lassan összeáll csapata. Forrásaink tényként kezelik, hogy a DK-s Gy. Németh Erzsébet, a szocialista Tüttő Kata, valamint a momentumos Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes lesz. A stáb még nagyobb is lehet, úgy tudjuk, hogy Karácsony öt helyettessel számol majd. Azt lapunk elsőként írta meg korábban, hogy a Karácsony kabinetfőnöke Balogh Samu várostervező lesz.



Gy. Németh Erzsébet a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja. Az ellenzéki pártok megállapodása értelmében a XVII. kerületben indult polgármester-jelöltként, de nem nyert. Ugyanakkor kompenzációs listáról bekerült az új, ellenzéki többségű Fővárosi Közgyűlésbe. Gy. Németh az MSZP-ben kezdte a politizálást, először 1994-ben került a budapesti közgyűlésbe. Dolgozott parlamenti képviselőként is, 2002-ben pedig az MSZP főpolgármester-jelöltje volt. Több, mint 14 százalékkal a harmadik helyen zárt, az SZDSZ-es Demszky Gábor és a Fidesz támogatásával induló Schmitt Pál mögött. A 2014-es önkormányzati választáson az ideihez hasonlóan a XVII. kerületben indult polgármester-jelöltként. Az előző ciklusban is tagja volt a Fővárosi Közgyűlésnek. Tüttő Kata szintén rutinos fővárosi politikus, már 2002 és 2014 között is a testület tagja volt. A választáson az V. kerületben indult közös ellenzéki polgármester-jelöltként, de nem nyert. 1998 óta tagja az MSZP-nek. Jelenleg a párt elnökségi tagja, valamint budapesti szervezetének alelnöke. Kerpel-Fronius Gábor a Momentum tagja, májusban a párt Európai Uniós listájának hatodik helyén állt. Akkor lett országosan ismert, amikor idén júliusban a Momentum bejelentette, hogy őt indítják az ellenzéki előválasztást második fordulójában. Az „újonc” politikus végül a harmadik helyen zárt Kálmán Olga és Karácsony Gergely mögött. Már az eredményhirdetésen bejelentette, hogy teljes mellszélességgel támogatja Karácsonyt. Kerpel-Fronius egyébként a XIII. kerületi Momentum vezetője, Angyalföldön indult egyéniben és simán nyert. Ha elfogadja a főpolgármester-helyettesi pozíciót, a körzetben időközi választást kell kiírni. A tervek szerint Karácsony a héten mutatja be a teljes csapatát. Regnáló polgármestert nem választhat helyettesnek, a közgyűlésben pedig Tüttőn és Gy. Némethen kívül csak a momentumos Havasi Gábor került be az ellenzéki kompenzációs listáról. Kerpel-Fronius „külsős” helyettes lehet. Ahogy a negyedik és esetleg ötödik helyettes is. Karácsony elődje, Tarlós István három helyettessel dolgozott. 2014-ben Bagdy Gábort pénzügyi, gazdasági, vagyoni kérdésekért felelős-, Szeneczey Balázst fejlesztésekért-, Szalay-Bobrovniczky Alexandrát pedig a humán terület felelős főpolgármester-helyettesnek nevezte ki. Hármuk közül csak Bagdy volt a Fővárosi Közgyűlés tagja, ő egyébként idén is bekerült a testületbe, a Fidesz kompenzációs listájáról.