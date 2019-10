Végeztek a győri voksok újraszámlálásával - Borkai maradt a győztes

A nemzetközi testület választ vár az Európai Bizottságtól, milyen konkrét intézkedéseket tesz a magyar igazságszolgáltatás kritikus helyzete miatt.

Levélben fordult Jean-Claude Junckerhez, az Európai Bizottság (EB) távozó elnökéhez a magyar igazságszolgáltatás kritikus helyzete miatt José Igreja Matos, az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke. Az EB szóvivője lapunknak megerősítette, hogy megkapták a levelet, amelyre megfelelő időben válaszolnak. Egyben utalt arra is, hogy a jogállamiság helyzete miatt Magyarország ellen folyamatban van a 7. cikk szerinti eljárás, s az EB osztja az Európai Parlament hazánkkal - különösen a korrupcióval és az igazságszolgáltatás függetlenségével - kapcsolatos aggodalmait.

José Igreja Matos levelében felidézte, hogy az EAJ áprilisban háromtagú tényfeltáró bizottságot küldött hazánkba, hogy megvizsgálják a magyarországi igazságszolgáltatás helyzetét, különös tekintettel az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT) közötti feszültségre, illetve az OBH-elnök bírói kinevezési gyakorlatára. (Ez volt az a delegáció, amelynek Handó Tünde OBH-elnök látványos prezentációt tartott, majd anélkül, hogy kérdéseikre válaszolt volna, faképnél hagyta őket.) Az EAJ delegáció májusra készítette el jelentését, amelyet Matos ugyancsak elküldött Junckernek.

A jelentés - az EAJ elnöke szerint - bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a magyar igazságszolgáltatás rendkívül kritikus helyzetben van, függetlensége is veszélybe került. A jelentés egyebek mellett rögzíti: az OBH-elnök látszólag túllépte hatáskörét, amikor megakadályozta az OBT felügyeleti jogainak ellátását, továbbá jogellenesen beavatkozott a bírói kinevezések és előléptetések folyamatába, valamint késleltette a szükséges választások ütemezését, hogy az OBT-ben megüresedett pozíciókat betöltsék. Az EAJ misszió jelentése kitért arra is, hogy a magyar kormány egy különbíróságot tervez létrehozni, amely az igazságügyi tárca ellenőrzése alatt állna.

José Igreja Matos levelében beszámolt arról, az EAJ idén szeptember 15-én Nurszultánban tartott ülésén a magyar küldött sajnálattal jelentette be, hogy a tényfeltáró misszió jelentésében szereplő kérdések kezelésében nem történt előrelépés: a Magyar Bírói Egyesület eddig nem kapott visszajelzést vagy választ. José Igreja Matos arra kérte az EB elnökét, tegyen meg minden lehetséges lépést e zavaró fejlemények megállítására, egyben választ vár Junckertől, milyen konkrét intézkedéseket akar tenni a felmerült kérdések kezelésére.

A levélről és az esetleges intézkedésekről megkérdeztük az EB elnökét, amire Christian Wigand szóvivő a Népszavának azt nyilatkozta: "Megerősíthetjük, hogy megkaptuk a levelet, és a megfelelő időben válaszolni fogunk rá. Mint Ön is tudja, a jogállamiság helyzete miatt folyamatban van Magyarországgal szemben a 7. cikk szerinti eljárás. Az EU Tanács elnökségének meghívására az Európai Bizottság részt vett és felszólalt az Általános Ügyek Tanácsának szeptember 16-iki ülésén rendezett magyar meghallgatáson. A Bizottság emlékeztetett rá, hogy osztja az Európai Parlament aggodalmait, különös tekintettel a korrupcióval és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokra. A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és meghozza a szükséges intézkedéseket a problémák megoldása érdekében. Mindenkor készséggel állunk a Tanács és a tagállamok rendelkezésére információnyújtás vagy megbeszélések céljából.”