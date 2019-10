Óriási Vuk került egy józsefvárosi tűzfalra (fotók)

Izgalmas témát vizsgál a Capa-nagydíj idei nyertes pályaműve, a vallás és az ideológiaépítés összefonódásának sok helyen felvetődő kérdéseit.

Romániában a rendszerváltás óta több mint hétezer ortodox templom épült, s több mint ezer áll átadás előtt. Ez azt jelenti, hogy a rendszerváltás óta, azaz az elmúlt harminc évben minden második nap felszenteltek egy ortodox templomot az országban. Ezt a sajátosnak mondható helyzetet állítja középpontjába az idei év Capa-nagydíjas Bánhegyesy Antal „Ortodoxia” című pályaműve. A 2014-ben alapított, hárommillió forinttal járó elismerést minden évben olyan, a fotográfia bármely ágában dolgozó alkotó kaphatja, aki szakmailag megalapozott múlttal rendelkezik és korábban kiemelkedő tehetségről tett tanúbizonyságot. A tavalyi év ösztöndíjasai között szerepelt Hajdú D. András „Szofi élete” című munkája, illetve Hermann Ildi „Az utolsó túlélők” című sorozata. Az idén januárban tragikus hirtelenséggel elhunyt fotográfusról a díjátadó kezdetén képeinek vetítésével emlékeztek meg.

A januárban elhunyt Hermann Ildi „Az utolsó túlélők” című sorozata is ösztöndíjas volt Fotó: Erdős Dénes / Népszava

A díjat hétfőn este adták át a világhírű fotográfus Robert Capa születésének 106. évfordulóján, s egyúttal bejelentették a jövő évi három, ötszáz és kétszázezres forintos támogatással járó ösztöndíjast is: Halász Dániel "Falu" projektjét, Neogrády-Kiss Barnabás "Kettős kötés" című munkáját, valamint Szalay Krisztina "Made in China" sorozatát.

A neves nemzetközi és hazai szakemberekből álló zsűri tagjai a nagydíj kapcsán megjegyezték, nem volt könnyű döntést hozniuk, hiszen Hajdú D. András munkáit is a díjra érdemesnek ítélték meg. A sorozat egy vidéki mélyszegénységben tengődő cigány család nagy reménységét, a szőkén, kék szemmel született kislányuk sorsát követi figyelemmel. Szofi életét gyökerei, az őt körülvevő közösség hagyományai, férfi és női sorsok keresztmetszetén át ismerheti meg a néző. A fehér ablakkeretekben elhelyezett képek a vidéki élet időnként megmosolyogtató, többnyire nehéz helyzeteit tárják elénk. Az érzékenyítő fotósorozat éles kontrasztban áll azzal az ideológiai pozícionálásnak is tekinthető folyamattal, amelyeket a nyertes képek kapcsán vizsgált alkotójuk. A sorozat a kulturális homogenizáció új alapjaként szolgáló vallást, a román ortodox egyház képviselőit, és a templomépítés nem kevéssé meglepő menetét állítja fókuszába kellő humorral és megkérdőjelezhetetlen alapossággal. Az ösztöndíjas, illetve nyertes munkákat a Capa Központ Project Roomjában bárki megtekintheti, így ki-ki eldöntheti, melyik alkotás áll hozzá közelebb. A falakon túl azonban érdemes lehet bepillantani az albumokba is, további gyöngyszemekre bukkanhatunk bennük.

Infó: Capa-nagydíj 2019 kiállítás, ingyenesen megtekinthető november 4-ig a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Project Roomjában.