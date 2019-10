Négy napja keresnek egy magyar túrázót Erdélyben

A férfi tíz éven keresztül dolgoztatta éhbérért ismerősét, rendszeresen verte a hajléktalan áldozatot.

A sértett sanyargatásával elkövetett kényszermunka,

maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés ,

maradandó fogyatékosságot okozó könnyű testi sértés .

Ezekben a pontokban találta bűnösnek az Ózdi Járásbíróság azt a férfit, aki a vád szerint tíz éven keresztül dolgoztatta ingyen egy kiszolgáltatott ismerősét, és rendszeres bántalmazással tartotta sakkban az áldozatot. Mint a Miskolci Törvényszék közleményében olvasható, a lakhatással és biztos megélhetéssel nem rendelkező sértett még 2008-ban költözött a vádlotthoz és annak családjához. Megállapodtak, hogy a hajléktalan férfi elvégzi a ház körüli munkákat, gondozza az állatokat és fát vág, melyért cserébe a vádlott lakhatást, napi háromszori étkezést és fizetséget biztosít számára.

A szállásadó csaknem két éven keresztül be is tartotta a megállapodásukat, azonban 2010-től kezdődően egyre rosszabbul bánt a sértettel, többször megütötte, elvette a szociális segélyét, illetve a közmunkából származó jövedelmét, később pedig arra kényszerítette, hogy hagyja ott a munkahelyét, és csak neki dolgozzon. 2014-ben a csicskáztató férfi és családja átköltözött egy másik ózdi ingatanba, ahová a sértettet is magukkal vitték és beköltöztették a ház nyári konyhájába. A bántalmazások ezt követően rendszeressé váltak. A sértett többször megpróbálta otthagyni a férfit - egy alkalommal például Miskolcon akart munkát vállalni - de az mindig utánament, visszahozta és megverte.

Az is előfordult, hogy egy ásóval sújtott a sértett fejére, aki jobb kezével védekezett, így az eltört. Orvosi segítség hiányában azonban csontja eldeformálódva forrt össze.

Az éveken át tartó sanyargatás 2018. február 8-án ért véget, amikor



a vádlott acélbetétes bakancsával úgy megrúgta a sértett fejét – mert az túl kevés fát vitt haza az erdőből – hogy gyökerestől kitört az egyik foga. A sértett másnap hajnalban tudott megszökni a rabságból.

A járásbíróság a vádlottat 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott ez idáig sosem volt büntetve. Ugyanakkor a vádlott terhére értékelte, hogy a környező településeken egyre gyakrabban élnek vissza a kiszolgáltatott körülmények között élők helyzetével. A bíróság a vádlott letartóztatását is elrendelte.