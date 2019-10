Orbán egy Budapest-minisztert ültethet Karácsony nyakába

Akár öten is lehetnek végül.

Dorosz Dávid lehet Karácsony Gergely negyedik főpolgármester-helyettese – tudta meg a Népszava. A 34 éves párbeszédes politikus legutóbb Karácsony Gergely kampányfőnöke volt. A Magyar Narancs cikke szerint Amerikából tért korábban haza, idén eladta a cégét és ezután csatlakozott a főpolgármester csapatához. Dorosz feladataihoz tartozott az „az újszerű eszközöket is alkalmazó” mozgósítás, valamint az online kampány is. Dorosz egyébként az LMP-ben kezdte a politizálást, 2010 és 2014 között parlamenti képviselő volt. 2013-ban távozott több társával együtt a pártból és alapító tagja lett a Párbeszédnek. Azt a Népszava írta meg először, hogy kezd összeállni Karácsony csapata : a DK-s Gy. Németh Erzsébet, a szocialista Tüttő Kata, valamint a momentumos Kerpel-Fronius Gábor lehet főpolgármester-helyettes Doroszon kívül. A stáb még nagyobb is lehet, úgy tudjuk, hogy Karácsony öt helyettessel számol majd. Arról is írtunk, hogy Karácsony kabinetfőnöke Balogh Samu várostervező lesz.