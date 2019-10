Fülgyulladás is lehet a reflux jele

Sokan elhanyagolják a reflux kezelését, de az is gyakori, hogy az úgynevezett néma, azaz tünetmentes változatát nem ismerik fel időben.

Nyelőcső- és gyomorégés, szegycsont mögött jelentkező fájdalom, rossz, savanyú szájíz, kellemetlen lehelet, böfögés, hányinger – az ősszel sokaknál jelentkező reflux jellegzetes tünetei, amelyeknek oka, hogy a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, ahol a nyálkahártyát irritálja.

A stresszes, rohanó, a rendszeres étkezésekre nem ügyelő életvitel nagymértékben szerepet játszik a tünetek megjelenésében. Ha nem többször kis adagokat, hanem egyszerre nagyobb mennyiségeket eszünk, ha az étkezéseink szénhidrátokban és zsírban gazdagok, ha esténként rendszeresen teli hassal fekszünk le, számíthatunk a gyomorégés megjelenésére – mondta Sárdi Krisztina gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

A túlsúly is növeli a kialakulásának kockázatát, a dohányzás vagy a túlzott alkohol fogyasztás pedig rontja a tüneteit. Az erős, fűszeres ételek, a koffein és a mentol is képes elernyeszteni a gyomor záróizmát, ezáltal elősegíti a savas gyomortartalom visszaáramlását. A paradicsom, a citrusfélék és a szénsavas üdítők pedig a gyomorsav termelése révén súlyosbítják a tüneteket.

Sokszor a panaszok megjelenése összefügg valamilyen gyógyszer szedésével, például asztmaellenes szerek, vérnyomáscsökkentők és fájdalomcsillapító szerek is okozhatnak ilyen mellékhatást. A reflux hátterében egyéb betegségek is meghúzódhatnak. Jelentkezhet rekeszsérv mellett, de pszichés problémával (stressz, depressziós, szorongás) is összefügghet a kialakulása. Nagyon gyakran áll Helicobacter pylori fertőzés is a hátterében.

Légúti betegségeket is okozhat

A gyomorsav nemcsak a nyelőcsőben okoz elváltozásokat, de a garatba feljutva légzőszervi tüneteket is produkálhat. Nagyon gyakran ez áll a krónikus, száraz köhögés hátterében, de képes tartós orrmelléküreg-gyulladást és annak következtében akár orrpolipot is okozni. Tartós rekedtség, torokfájás, torokköszörülés hátterében is állhat a gyomorsav irritáló hatása, amely akár a garatból még a fülkürtbe is bekerülhet, középfülgyulladást okozva. Asztmás betegek esetében mindenképp fontos a reflux kezelésével is foglalkozni, hiszen két, egymást kölcsönösen provokáló betegségről van szó – hangsúlyozta a szakorvos.

Néma is lehet

A betegség felismerését nehezíti, hogy nem mindig jelennek meg a tipikus tünetek. Néma reflux esetén gyomorégés, savas felböfögés helyett lehet a száraz köhögés vagy a torokban kialakult gombócérzés a tünete. Ezek, a visszatérő tünetek is csak akkor szűnnek meg, ha a kiváltó okot, a gyomorégést kezeljük – mondta a gasztroenterológus.