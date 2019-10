Megkönnyebbülést is hozhat az övsömör

Komoly riadalmat okozhatnak az övsömör féloldalasan megjelenő bőrtünetei, mert a megelőző állapotban a szívinfarktushoz hasonló, erős mellkasi fájdalom is kialakulhat.

Az övsömörért a bárányhimlő, fertőzés után inaktívvá vált, a gerincoszlop idegdúcaiban megbújó vírusa a felelős, amely legyengült védekezőképesség esetén „felébredhet” és bőrtüneteket okozhat. Elnevezése arra utal, hogy a tünetek féloldalasan jelennek meg, amelyek bár a test bármely részén előfordulnak, leggyakrabban a törzsön alakulnak ki.

Wenczl Enikő, a Népszavának. Eleinte, az úgynevezett megelőző állapotban „csak” fájdalom jelentkezik, majd néhány nap múlva megjelennek a bőrön a piros alapú, gyulladt, fájdalmas, csoportos hólyagok. Az erős fájdalom komoly aggodalmat is kelthet, ha a szívinfarktushoz hasonlóan a mellkas bal oldalán jelentkezik, majd szinte megkönnyebbülést jelent a hólyagok megjelenése – mondta, a Budai Egészségközpont bőrgyógyásza a

Komoly baj jele is lehet

A szervezet legyengülését az őszi-téli időszak, de a stressz is okozhatja. Akár komoly, addig ismeretlen betegség jele is lehet az övsömör gyakori kialakulása és daganatos betegség is állhat a hátterében. Kemoterápia és egyéb immungyengítő, például szteroidkezelések és az AIDS következtében is újraéledhet a bárányhimlő vírusa.

Az övsömör kezelése vírusellenes gyógyszerrel történik, a hólyagokat fertőtlenítő oldattal, cinktartalmú krémmel lehet leszárítani. Erős fájdalom esetén fájdalomcsillapítót és B-vitamin kezelést is adhat az orvos – tette hozzá a bőrgyógyász.