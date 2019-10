Kigyulladt egy lakóház Kecelen

S. A.-t Szlovéniában kapták el, már Magyarországon van, és elrendelték a letartóztatását.

Huszonöt évvel a bűncselekmény után, idén nyáron elfogtak egy férfit, aki 1994 decemberében megölte honfitársát egy budapesti panzióban. A koszovói állampolgárságú, jelenleg 45, a bűncselekmény elkövetésekor 20 éves S. A.-t Szlovéniában kapták el, már Magyarországon van, és elrendelték a letartóztatását – tudta meg a 168 Óra. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lapnak megerősítette az értesülést. A BRFK Kommunikációs Osztálya megkeresésükre közölte: „" S. A.-val szemben 2008. március 17-én, csaknem 14 évvel a gyilkosság után, még a bűncselekmény elévülése előtt európai elfogatóparancsot adtak ki, így „a kibocsátás napján az elévülés határideje ismét elkezdődött.” Úgy tudják, S. A.-t a Facebookon azonosították. A közösségi oldalon más néven volt fent, ám a róla korábban közzétett fotók és a profilképe alapján is feltűnő, hogy S. A. és A. P. ugyanaz a személy. Utóbbi néven július 13-án tett közzé utoljára bejegyzést, és másfél hónappal később fogták el Szlovéniában. A profil szerint Brüsszelben élt, és Szkopjéban született, de a police.hu-n található három évvel ezelőtti körözési adatlapja szerint a koszovói Ferijzajban született. A Kurir két és fél évvel a gyilkosság után azt írta: „