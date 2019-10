Kunhalmi: a demokráciáért újra meg újra harcolni kell

Ahogy 1956 visszahozta az embereket a közéletbe, úgy az önkormányzati választáson is tömegek mozdultak meg az elnyomó rendszerrel szemben.

Az 1956-os forradalom fontos üzenete, hogy egy nemzet sem tud elnyomásban élni, és a demokrácia, a sajtószabadság, egy nemzet méltósága, erkölcsi tartása soha nem magától értetődő, azért újra meg újra meg kell harcolni - mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányának elnöke szerdán, az 1956-os forradalom és szabadságharc 63., valamint a köztársaság kikiáltásának 30. évfordulóján Budapesten. Kunhalmi a Jászai Mari térre áthelyezett Nagy Imre-szobornál elmondott beszédében azt hangsúlyozta, ahogy '56 visszahozta az embereket a közéletbe, úgy a mostani az önkormányzati választáson is tömegek mozdultak meg az "elnyomó, orbáni önkényuralmi rendszerrel" szemben. Úgy fogalmazott:



De - folytatta Kunhalmi - ez a veszély nem hárult el. Mutatja ezt, hogy Kövér László fideszes parlamenti házelnök a minap azt hangoztatta, hogy szerinte túl nagy Magyarországon a sajtószabadság.



Az önkormányzati választás eredménye azt is megmutatta Kunhalmi szerint, hogy hogyan érhető el a negyedik köztársaság megalapítása. Ez nehéz feladat lesz, folytatta, és csak a demokraták képesek végrehajtani, mert a Fidesz mostanra minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez.

Szabó Tímea: Göncz Árpád az egység megteremtésére tanított

Az önkormányzati választásról beszélt Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke is a párt október 23-i megemlékezésén: mint mondta, október 13-án, az önkormányzati választáson felszabadult Budapest és a nagyvárosok az elnyomás alól. Kiemelte: ez a győzelem nem mélyítheti tovább az árkokat, nem követheti megosztottság. A Göncz Árpád néhai köztársasági elnök III. kerületi szobránál tartott megemlékezésen Szabó arról is beszélt, hogy a volt államfő is arra tanított: "ne újabb árkokat ássunk, hanem temessük be azokat, és teremtsünk egységet, békét és jólétet". Karácsony Gergely vezetésével Budapest ezt az eszmeiséget fogja képviselni - tette hozzá.