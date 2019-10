Rövidre zárta a Borkai-ügyet a MOB

Mert szerintük így kisebb lesz a forgalom a közutakon és a temetők környékén.

Fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani országszerte a közelgő mindenszentek és halottak napja idején, a rendőrség a polgárőrséggel közösen így segíti a temetőkbe látogatók közlekedését. Erről egy csütörtöki sajtótájékoztatón számolt be a rendőrség a budapesti Fiumei úti sírkertben az MTI tudósítása szerint. A sajtótájékoztatón az illetékes rendőrkollégától elhangzott az a lakosság felé intézett kérés is, hogy

aki teheti, az ne a hétvégén, hanem már hét közben látogasson ki a temetőbe, mert akkor várhatóan kisebb lesz a tömeg, és a forgalom sem lesz olyan nagy a közutakon.

Arról a rendőrök nem beszéltek, hogy idén esetleg a karácsonyt is ünnepelhetnénk a hétköznapra eső december 25. helyett, mondjuk, az azt megelőző hétvégén, de valószínűleg csak azért nem, mert karácsony még messze van. Idén a halottak napjának katolikus ünnepe (amit minden évben november 2-án tartanak) szombatra esik, ilyenkor szokás kimenni a temetőkbe gyertyát gyújtani a halottakért. A november elsején esedékes mindenszentek pénteken lesz. A temetők környékén egyébként a rendőrök elsősorban a forgalmat segítik majd, de a szabálytalanul közlekedőkkel szemben is fellépnek. Arra kérik az autósokat, hogy figyeljenek oda a temetők környékén kialakított ideiglenes forgalmi rendre. A rendőrség fokozott óvatosságra kéri az emlékezőket, és azt javasolja, lehetőség szerint úgy tervezzék a temetőlátogatást, hogy még sötétedés előtt hazaérjenek. Felhívták a figyelmet arra, hogy az őrizetlenül hagyott vagyontárgyak - kerékpárok, csomagok, táskák - "könnyű prédát" jelentenek. Kérik a temetőkbe látogatókat, hogy fokozottan figyeljenek az idős emberekre is, akik kevésbé képesek vigyázni értékeikre. A közlekedési eszközök is zsúfoltak lesznek, ezeken utazva is érdemes fokozottan figyelni értékeinkre, de ne hagyjunk az autó utasterében csomagot, iratot sem, valamint az őrizetlenül hagyott, üres lakások védelméről is gondoskodni kell. A rendőrség civil ruhás nyomozói a temetők környékén látnak majd el szolgálatot, és több ezer polgárőr lesz szolgálatban országszerte.