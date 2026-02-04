Például két Prestige Plus felszereltséggel rendelkező Lexus RX350h típusú autót, amelyek listaáron közel 40 millió forintba kerülnek. Az egyikért egy évre 9,4, a másikért kilenc hónapra 7 millió forintot fizet a szervezet.
Ahhoz képest, hogy Imane Khelif szereplésének többek közt a magyar ökölvívó látta kárát, Gyulay Zsolt azt mondta, neki kellett barátságtalan közeggel szembenéznie.
Rendkívül sűrű év lesz sportszempontból 2024. Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével a sportolókra és a rá váró kihívásokról beszélgettünk. Szerinte Milák Kristófban is benne van az olimpiai elsőség, bár kérdés, hogy mikor kezd el edzeni.
Hitelt érdemlő információnk szerint az új kormányban nem kap szerepet a jelenlegi sportállamtitkár. Nem tülekednek a helyére, a kormányfő elégedetlen a szektorra zúdított százmilliárdok hasznosulásával.
Lényegesen erősebb kormányzati hátszéllel dolgozhat, mint elődje, a megbuktatott Kulcsár Krisztián.
Nem gondolja hamvába holt ötletnek megpályázni a MOB-elnöki tisztet Hajdu Balázs, aki a kormány szimpátiáját is élvező Gyulay Zsolttal küzd majd meg a pozícióért.
Jövő szerdáig lehet pályázni a MOB-elnöki tisztségére. Kulcsár Krisztiánnak állítólag megfordult a fejében, hogy megpróbálja megtartani a pozícióját, ám Gyulay Zsoltnak erős a kormányzati támogatottsága.
A Magyar Olimpiai Bizottság csütörtöki rendkívüli közgyűlésén eldől, hogy Kulcsár Krisztián marad-e a szervezet vezetője, avagy kénytelen távozni a szervezet éléről. Szülessen bármilyen verdikt, a MOB egyelőre a politika célkeresztjében marad.
A "civilben" állatorvos atléta ezzel tagja lesz a MOB elnökségének és közgyűlésének is.
Nem maradt más lehetőség, mivel a NOB bejelentette, hogy Brisbane-t tartja megfelelő helyszínnek.
Az olimpiarendezés kapcsán alapos kavarodás van a fejekben, de az biztosnak tűnik, hogy a nemzeti büszkeséget felülírják a közéleti tapasztalatok.
A társadalmi vitát vagy népszavazást megelőzve ismét ötkarikás pályázattal kacérkodik egy bizottság, amelyik máris egy új megvalósíthatósági tanulmányt kezdeményez.
Kulcsárnak nem volt nehéz dolga, egyedüli jelöltként indult az olimpiai bizottság vezetéséért.
Alelnöknek Schmidt Gábor (nyári sportágak), valamint Deutsch Tamás és Orendi Mihály (téli sportágak) jelentkezett.
Az elnökség elutasította a jobbikos törvényjavaslatot, ami miatt elveszthetné a korrupciós botrányba keveredett volt polgármester a havi 297 ezres járadékát.
Ezután erkölcstelen életmódért is megvonhatnák a sportolói életjáradékot.
Visszahívta a Magyar Torna Szövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból, a szervezetnek így már nincs dolga az üggyel.
Szombat este 89 éves korában elhunyt Vad Dezső, egykori kiváló teniszező, Aranytollal kitüntetett sportújságíró, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi sajtófőnöke.
Tavaly májusban választották meg Kulcsár Krisztiánt a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének, aki szerint a MOB-ot mindig a játékok eredményei alapján ítélik meg, de a szervezet eredményességre gyakorolt hatása korántsem határozható meg egyértelműen.
Megtartotta éves közgyűlését a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a köztestület az elmúlt év értékelése mellett meghatározta a soron következő felnőtt és utánpótlás multisport-események, így a 2020-as tokiói nyári olimpia felkészülési irányelveit és célkitűzéseit is.
Kulcsár Krisztián elnök felkérésére Habsburg György a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) nagykövete lett - tudósít az MTI.
A Népszava európai körkérdésére adott válaszokból kiderült, sehol sincs olyan futballnagykövet, mint Magyarországon.