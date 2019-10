„Az élet túl rövid a kompromisszumokhoz” – Interjú Fatih Akinnal

Születésének 250. évfordulója alkalmából Beethoven jegyében zajlik a Zeneakadémia 2020-as éve.

A Beethoven Plusz bérletes sorozat rögtön egy nagy érdeklődésre számot tartó koncerttel nyit, a Bécsi Szimfonikusok Zenekara két szimfóniát ad elő januárban Philippe Jordan vezényletével. A további hét eseményen is túlsúlyban lesznek minden idők egyik legnépszerűbb zeneszerzőjének legkülönfélébb műfajokba tartozó művei. A sajtótájékoztatón, amelyen az egyetem vezetői a koncertbérletekre hívták fel a figyelmet Balázs Ervin, a martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója arról beszélt, hogy 1958 óta létezik a kastélyban a Beethoven Emlékmúzeum, amelyet utoljára 1988-ban újítottak fel. Most arra készülnek, hogy 2020 áprilisára a Zeneakadémia által nyújtott szakmai segítséggel megújuljon az intézmény. A jelenlegi három szobát elfoglaló tárlat újabb tematikus szobával, és egy foglalkoztató teremmel is bővül. A zeneakadémiai tizenegy bérlet egyenként 3-4 hangversenyt kínál, többi között John Eliot Gardiner fellépésével, aki Monteverdi műveket hoz; a 75 éves Rolla Jánost sorozat köszönti, ő a Zeneakadémia Kamarazenekarával játszik; az intézmény szimfonikus együtteséhez pedig olyan művészek jönnek jövőre, mint Dennis Russel Davies, Gilbert Varga. A többi bérletben is szinte minden zenetörténeti kor és műfaj, hangszer kedvelői találhatnak jelentős hangversenyeket.