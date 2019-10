Országos sztrájk bénítja meg pénteken Olaszországot

„Gyerünk, nézzük meg, tartsatok el ti is százezreket” – fogalmazott a török elnök.

Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé. Erdogan az ankarai államfői palotában járási elöljárók előtt felszólalva úgy fogalmazott:



„amikor azt mondom, hogy megnyitjuk a kapukat, bepánikolnak. Ne pánikoljatok, amikor eljön az ideje, megnyílnak a kapuk. Gyerünk, nézzük meg, tartsatok el ti is százezreket. Pénzetek van, erősek vagytok, amikor száz ember érkezik Görögországba, telefonon kerestek minket. Itt 4 millió (menekült) van. Eltökéltek vagyunk.”

Törökország a közelmúltban hadműveletet indított Északkelet-Szíriában az általa terrorszervezetként kezelt Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellen, amivel a későbbi célja az, hogy biztonsági övezetet alakítson ki a szíriai menekültek hazatelepítéséhez a „terroristáktól megtisztított” területre. A napokban Ankara először Washingtonnal, majd Moszkvával is megállapodott arról, hogy az YPG egy tűzszüneti időszak keretében 30 kilométeres mélységbe visszavonul a török-szíriai határtól, valamint elhagyja Tell-Rifát és Manbídzs térségét. A török államfő emlékeztetett, hogy már Barack Obama korábbi amerikai elnök idején felvetette egy biztonsági övezet lehetőségét, miután emberek milliói nyújtottak be országában menedékkérelmet. Amikor arra kérték a nemzetközi közösséget, hogy vállaljon felelősséget, „pusztába kiáltott szó” lett belőle – mutatott rá Erdogan, hozzátéve, hogy csak „azt mondták, a világ egyetlen országa sem tett olyat, amit” Törökország. „A mézesmadzaggal azonban nem lakik jól az ember” – hangoztatta a török elnök. Erdogan október 15-én a The Wall Street Journalban megjelent véleménycikkében leszögezte, hogy Törökország elérte a teljesítőképessége határait az országban tartózkodó menekültek ellátásában. Ankara az általa tervezett északkelet-szíriai biztonsági övezet létrehozásával legalább egymillió szíriai menekült hazatérését célozza, de ehhez nemzetközi segítséggel is számol. Mindeközben az érvényben lévő tűzszünet ellenére a török védelmi minisztérium csütörtökön azt közölte, hogy az YPG „terroristái” drónnal, aknagránáttal és könnyűfegyverrel támadtak török felderítő és megfigyelő egységekre a szíriai Rász el-Ain térségében. A beszámoló szerint az incidensben öt katona megsebesült. A török hadsereg a jogos önvédelem keretében válaszolt a támadásra - tették hozzá.