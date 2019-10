Decembertől új cég üzemelteti a Ryanair budapesti bázisát

Harmadszorra, immár véglegesen is megállapította a bíróság, hogy a megyei katasztrófavédelem a nyáron szabálytalanul záratta be Bige László szolnoki vegyigyárait. A hatósági túlkapás háttere finoman szólva nem tisztázott.

A katasztrófavédelem jogszerűtlenül állíttatta le a nyáron Bige László cége, a Bige Holding szolnoki gyáregységét – döntött csütörtök délelőtt jogerősen a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Bár egy kapcsolódó ügyben a hatóságnak adtak igazat, az azóta okafogyottá vált. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tanácsa 2019. október 24-én ítéletet hirdetett egy szolnoki gyártelep bezárása, valamint a kénsavüzem működésének felfüggesztése ügyében – közli a törvényszék. A Jász-Nagykun-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiállított, a gyár teljes működését megtiltó határozatot a bíróság megsemmisítette. Bár a felperes üzemében kétségkívül előfordultak üzemzavarok, a bíróság nem talált összefüggést a határozat és a bezárás között – indokolta döntésüket Kiss Árpád tanácsvezető. A hatósági irat azt sem részletezte, hogy a cég mit és mért sértett meg. Igaz, a tárgyalások során a határozat szóbeli kiegészítéseit nem vették figyelembe. A döntés jogerős, az ellen fellebbezésnek helye nincs – szögezi le a bíróság. Ama határozat kapcsán, amiben a katasztrófavédelem a kénsavüzem működését egy kénégető szivárgása miatt azonnali hatállyal felfüggesztette, a bíróság a hatóságnak adott igazat. Igaz, ezt a hibát a cég azóta kijavította. Az ügyBige László élénk tiltakozása övezte. A nagyvállalkozó többek között arra emlékeztetett, hogy tavaly év végén szolnoki kénsav-, kriolit és műtrágyaüzeménél a rendőrség környezetvédelmi hiányosságokat sejtve több száz fővel razziázott. Május végén a területi katasztrófavédelmi igazgatóság kemenceszivárgásra hivatkozva először a kénsavgyár működését függesztette fel. Néhány napra rá aztán egy újabb határozattal általánosan betiltották a veszélyes üzemnek minősülő kénsav- és kriolitgyáruk működését. Bige László akkor – elsőként a Népszavának – az eljárások mögött azt sejtette, hogy bizonyos, az állami szervek mögött álló oligarchák ingyen szeretnék megszerezni a vagyonát. A hatósági intézkedések előtt úgymond sértetlen távozási lehetőséget kínáltak fel a számára. Ám nem állt kötélnek – szögezte le. Sőt, válaszlépésként akár a három gyár azonnali, teljes bezárását sem zárta ki. Bár azt nem említette, hogy kiket sejt az akciók mögött, valószínűleg korábbi társából lett ellenlábasára, Csányi Sándor OTP-vezérre célzott, akinek egykori üzleti partnere a Bige-ügyekben különösen érzékeny szerveket felügyelő Pintér Sándor belügyminiszter. (Csányi cáfolta érintettségét.) Bige és cége egyaránt tiltakozott a működésüket betiltó határozatok ellen. A nagyvállalkozót váratlanul érte a gyárral évtizedek óta kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoló ellenőrző szerv indokolatlanná vált szigorúsága. Leálltak, de pert indítottak. Az iratok elkapkodottságára jellemző, hogy a Bige Holdingnak ezután külön engedélyt kellett kérnie és kapnia a napon álló, robbanásveszélyes késztermékek kiszállítására. Ezután sajtókacsákkal terhelt, fordulatos jogi csatározás indult. A Bige Holding mindkét ügyben előzetes jogvédelmet kért, vagyis hogy haddIlyenkor a bíróság mérlegelheti, hogy a határozat megalapozza-e a cég anyagi ellehetetlenülését. Az illetékes debreceni törvényszék a kérésnek első fokon – a mostanihoz hasonló érveléssel – már júliusban helyt adott. Ezt a katasztrófavédelem az utolsó lehetséges napon megfellebbezte. Mivel azonban másnap kezdődött a nyári bírósági szünet, a Bige Holding külön a Fővárosi Törvényszék elnökénél kellett kieszközölje a mihamarabbi másod fokú döntést. Ebben augusztus elején szintén Bigééknek adtak igazat, megerősítve: a hatóság érvei nem alapozták meg az üzembezárást. Ezután először a – konkrét rendellenességekben nem is érintett - kriolitüzem indult újra. Majd miután a Bige Holding a kénsavgyár felfüggesztési ügyében – a szivárgást a hatóság által is nyugtázott módon kijavítva – eltekintett a fellebbezéstől, augusztus végén ez az egység, így a teljes telep újraindult. A most hozott jogerős ítélet a jelenleg már zajló termelést nem befolyásolja.