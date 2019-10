Megismétlik a voksolást egy komlói szavazókörben

A csütörtökön beadott fellebbezésről a törvény szerint 72 óra alatt kell döntenie a bíróságnak.

Egyelőre nem lehet tudni, mikorra írják ki Győrben az alakuló közgyűlést, ugyanis az ellenzék megtámadta a választás végeredményt. Beadványukat a területi választási bizottság elutasította, ám az ellenzéki szövetség fellebbezett a bíróságon: állításuk szerint több olyan visszásságra akadtak, mely megkérdőjelezi a voksolás tisztaságát. – A helyi választási bizottsági ülésen az aljegyző jegyzőkönyvbe mondva elismerte, fogalma sincs, hány szavazólap ment ki a szavazókörökbe – mondta Pollreisz Balázs, az MSZP városi elnöke. – Ezek után már nem is meglepő, hogy találtunk olyan körzetet, ahol többen szavaztak, mint ahány szavazólapot hivatalosan odavittek. Éppen ezért kezdeményezzük a bíróságon, hogy ne megismételjék a választást, hanem új választást rendeljenek el Győrben. Így a Fidesz-KDNP is lehetőséget kapna, hogy ne Borkai Zsoltot kelljen indítania: a teljesen új választás azt jelentené, előröl kell kezdeni a jelöltállítást is. A csütörtökön beadott fellebbezésről a törvény szerint 72 óra alatt kell döntenie a bíróságnak.