Órákon belül leváltotta Márky-Zay az önkormányzati cégek vezetőit

A hódmezővásárhelyi Fidesz tisztogatásról beszél, a polgármester szerint azonban egyértelmű visszaéléseknek vetettek véget a döntéssel.

Csütörtökön, órákkal az alakuló ülés után már visszahívták az önkormányzati cégek igazgatóit Hódmezővásárhelyen. A helyi Fidesz szerint máris politikai tisztogatás történt, Márki-Zay Péter viszont azt mondja, hogy a szabálytalanságokra már korábban fény derült, de eddig éppen az eddig többségben levő Fidesz akadályozta a leváltásukat – írja a hvg.hu . „Sem az önkormányzati cégek átvilágítását, sem a cégvezetők visszahívását nem voltak hajlandók megszavazni a fideszes képviselők korábban, pedig a szabálytalanságokról régóta tudunk, mert belső vizsgálatot tartottunk” – indokolta a fejcseréket Márki-zay Péter, Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere.

„Lázár János címeres borosládáit faragták az önkormányzati cég műhelyében, vadhúst tároltak a cég hűtőjében

– sorolja a példákat Márki-Zay arra, hogyan használták saját célokra az önkormányzat vállalkozásait. Egy sofőr még tavaly azzal bukott le, hogy elkottyantotta, Lázár boraiért megy Szekszárdra, majd amikor a menetlevelet kérték tőle, akkor az Kozármisleny távra volt kitöltve.

Ezeket már korábban is jelezték a közgyűlésen, de sem a cégek átvilágítását, sem a vezetők visszahívását nem szavazta meg az akkor kormánypárti többségű testület. A cégek vezetői között voltak Lázár János bizalmasai, köztük például a Batidai Vadászkastély ügyeit is intéző Soós Gábor ügyvéd- emlékeztet a lap. Most nem teketóriázott túl sokat a nagy többséggel megszavazott új városvezetés, már a csütörtöki alakuló ülés után zárt ülésen meg is szavazták a két gigacég, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának a leváltását. A HMSZ Zrt. egyébként több cég fúziójából alakult 2016-ban, így az idősek otthonának működtetése, a közétkeztetés, és a város köztisztasági feladatai is a vállalat hatáskörébe tartoznak, míg a HVSZ Zrt. a fürdőért, a távhőszolgáltatásért, illetve a kábeltelevíziós szolgáltatást végző cégeket foglalja magába. Az előbbi cég leváltott öt igazgatótanácsi tagja között volt Soós Gábor, aki annak a vadászháznak az eladását is intézte, amely korábban az Előre Vadásztársaság tulajdona volt, később a Lázár János baráti köre vette meg, illetve a politikus maga is tulajdonrészt szerzett benne. Mint a hírportál hozzáteszi, ennek az egyébként nonprofit cégnek a felügyelő bizottságában volt Havasi Katalin, a helyi Fidesz elnöke is.