Nyomoz a rendőrség a csonttörő játszótér ügyében

Még a kormánypártiak harmada is úgy gondolja, hogy Orbán Viktor kormányfő tudott a győri polgármester viselt dolgairól – derül ki a Publicus friss felméréséből.

Működött a kormánymédia hírelhallgatása a Borkai-ügyben, de ezúttal ez kevés volt, a szexvideóról és a korrupciógyanús ügyekről szóló hírek utat törtek az emberek több mint kétharmadához – olvasható ki az újraválasztott győri polgármester botránya kapcsán készített Publicus-felmérés adataiból. Jól kimutatható ugyanis, hogy ott hallottak a legkevesebben a botrányról, ahol a kormánypárti sajtó, azaz a köztévé, a közrádió és a megyei lap a fő információforrás. A községekben élőknek csak 67 százaléka tudott a kínos esetről, miközben a megyeszékhelyeken élők 78, fővárosiak 88 százaléka hallott arról. A botrányról értesülők magas aránya viszont azt jelzi, hogy a kormánymédia „blokkja” ezúttal csak a vidéki kistelepüléseken vált be, és ott sem teljesen. Mint arról többször írtunk, egy névtelen blog tett közzé egy horvát jachton készített csoportszex-videót, amelyen Borkai Zsolt is látható több nő és ismert győri vállalkozók társaságában. A blogon megjelentek és a független sajtó nyomozása alapján megannyi korrupciógyanús esetre derült fény. A videón látható – a győri önkormányzatnak is köszönhetően gazdagodó – Rákosfalvy Zoltán például érdekeltségein át egymilliós fizetést adott Borkai fiának. Borkai lánya pedig egy céget vett egy olyan – a videón szintén feltűnő vállalkozótól –, aki korábban jelentős, közpénzből fizetett megrendeléshez jutott Győrben. Kiderült az is, hogy Borkai pedagógus felesége négyhektáros birtok tulajdonosa lett. Borkai azt állította, hogy az adriai utazás költségeit maga állta, vagyis ezek szerint úgy kéthavi jövedelmét költötte el egy hét alatt.



A botrányról értesülők némileg meglepő módon „árazták be” az ügy egyes elemeit. A legkevesebben, de azért így is a kérdezettek 61 százaléka, azt tartotta felháborítónak, hogy Borkai megcsalta a feleségét. Kicsivel többen háborogtak a luxuséletvitel, a magánrepülőzés és a jachtbérlés miatt. Nagyobb arányban tartották viszont felháborítónak azt, hogy Borkai családja korrupciógyanús módon gazdagodhatott és becsapta választóit tisztes családapát játszva. A legtöbben azt tartották elfogadhatatlannak, hogy a sajtóhírek szerint a hajón szexelő nők közül volt, aki uniós pénzből vállalkozásfejlesztési támogatást kapott.



A Publicus 1001 fős, reprezentatív felméréséből kiderült az is, hogy a Fidesz-KDNP szavazói elnézőbbek: a hajón szexelő lányok uniós támogatását 22, a választók becsapását 21, a korrupciógyanús győri ügyeket 19, gyerekei kétes gazdagodását 23 százalékkal kevesebben ítélték el közülük, mint az ellenzéki szimpatizánsok. Borkai elmaradt lemondásával, visszalépésével kapcsolatban is igencsak éles a választóvonal a kormánypárti és az ellenzéki szavazók között. A Fidesz-szimpatizánsok ötöde vélte úgy, hogy a párt nem engedte távozni a polgármestert, mert már nem jelölhetett mást a helyére, 71 százalékuk pedig elhiszi, Borkai maga dönthetett a sorsáról, s nem akart lemondani. Az ellenzékiek több mint fele viszont bizonyos benne, hogy a pártközpontban nem engedték lelépni a színről a győri polgármestert.

A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy a kérdezettek szerint a Borkai-botrány egyedi jelenség, vagy a kormánypártban másnak is lehet hasonló ügye. Az ellenzéki szavazók 87 százaléka szerint messze nem elszigetelt jelenségtől van szó, de még a kormánypártiak 30 százaléka is úgy vélte, többeknek lehet a Fideszben titkolni való ügye. Ugyanakkor minden második kormányszimpatizáns biztos benne, a győri polgármester csak egyedüli „megtévedt bárány.” Száz ellenzékiből viszont csak kilenc hasonlóan megengedő, a legkevésbé a Momentum-szimpatizánsok vélekednek így, 91 százalékuk szerint még sok Fidesz-politikusról derülhetne kínos ügy. A legfiatalabb szavazó korosztály, a 18-29 évesek köre is hasonlóan borúlátó, csak 8 százalékuk hiszi, hogy Borkai afféle „magányos harcos” volt.



Politikai oldal szerint hasonlóan megosztott a társadalom abban is, hogy Orbán Viktor tudhatott-e előzetesen Borkai viselt dolgairól. A kormánypártiak 46 százaléka szerint ez kizárt, azaz Orbán csak a botrány kipattanásakor szembesülhetett a történtekkel, minden harmadik Fidesz-KDNP-szavazó viszont úgy hiszi, a miniszterelnök tisztában volt Borkai tetteinek nagy részével. Az ellenzékieknek éppen a duplája gondolkodik ugyanígy.

Nem akar politikai botrányt a MOB Borkai Zsolt keddtől már nem tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) – írta csütörtöki közleményében a szervezet. „Személyével kapcsolatosan a továbbiakban fegyelmi, vagy etikai eljárásnak nincs helye, az ügyét ezzel lezártnak tekintjük” – olvasható az olimpiai bizottság közleményében, amelyben meglepő módon nem részletezték, hogy pontosan miért kerül ki a testületből a szervezet egykori elnöke. A MOB szemérmesen említést sem tett Borkai szex- és korrupciós botrányáról. Noha a MOB hallgatott, később kiderült, a Magyar Torna Szövetség (MTSZ) döntött Borkai visszahívásáról. A szervezet ugyanis bejelentette: áttekintették a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésébe delegált tagjaik sorát, és az elnökség egyhangú határozata szerint Sörös Ferencet a szervezet általános elnökhelyettesét jelölték Borkai Zsolt helyére. A tornaszövetség közleményében sem szerepeltek a botrányos ügyek, és nem indokolták a cserét. Az MTSZ nem válaszolt lapunknak arra a kérdésre, hogy pontosa miért – a szexbotrány vagy a korrupciógyanú miatt – döntöttek Borkai leváltása mellett. A MOB és az MTSZ indoklás nélküli döntése azért is különös, mert Borkai nem csupán egy volt a tagok közül, hiszen 2010 és 2017 között ő vezette az olimpiai bizottságot. Másfelől viszont nagyon is világos: a MOB-nak – még kevésbé a kormánynak, meg a Borkait a közelmúltig a soraiban tudó Fidesznek – nem lett volna érdeke, hogy etikai, fegyelmi vizsgálatot indítsanak, ezzel napirenden tartva az ügyet.