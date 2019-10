Olyan sikeres a családvédelmi akcióterv, hogy nőtt a természetes fogyás

Az önkormányzati választásokon Budapesten a baloldali-liberális pártok győztek. A politológus valószínűnek tartja, hogy ellenhatásként az extrémista szervezetek is nagyobb aktivitást mutatnak majd.

Számítani lehet rá, hogy a szélsőjobboldal utcai jelenléte a közeljövőben feltűnőbbé válik. Az extrémista, neonáci csoportok Magyarországon általában ügyelnek arra, hogy rendezvényeik során ne lépjék át a törvényesség határát, de akcióik akár a fizikai konfliktusok lehetőségét is magukban hordozzák – nyilatkozta lapunknak Juhász Attila politológus, a Political Capital szakértője. Az Index videótudósítása révén nagy nyilvánosságot kapott, hogy a Légió Hungária nevű szervezet demonstrációján rendőri felvezetéssel több száz fekete ruhás vonult a Nagykörúton október 23-án. „Nem kell az unió, sem a vörös, sem a kék!” – skandálta a tömeg. Ahogyan arról beszámoltunk, ugyanezen a napon a Légió Hungária aktivistái a VIII. kerületi Auróra közösségi központhozA zárva lévő épületbe nem jutottak be, de letéptek és meggyújtottak egy Pride-zászlót, feliratokkal festették össze a falakat. A Légió Hungáriát tavaly hozta létre a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomból (HVIM) kivált Incze Béla. Ez a szervezet nem tévesztendő össze azzal a Nemzeti Légióval, amely a mára elsorvadt jobbikos Magyar Gárda szellemi örököseként, a Toroczkai László-féle Mi Hazánk Mozgalom bábáskodása mellett idén alakult. A Tyirityán Zsolt által vezetett Betyárseregtől eltérően, amely közös rendezvényeket szervez a Mi Hazánkkal, a Légió Hungária – egyelőre legalábbis – igyekszik távolságot tartani a pártoktól. A Betyársereget ugyanakkor „bajtársi” szervezetnek tekinti. Juhász Attila elmondása szerint a Jobbik, azokban az években, amikor mérsékelt irányvonalra váltott, politikai stratégiájának megfelelően „ernyő alatt tartotta”, visszafogta a holdudvarához tartozó félkatonai szélsőjobboldali szervezeteket. Ennek az időszaknak azonban vége. A Betyársereg vagy például a HVIM szakított az árulónak tartott Jobbikkal, miközben – lásd: Légió Hungária – új csoportok jöttek létre. Az önkormányzati választásokon Budapesten a baloldali-liberális pártok győztek. Juhász Attila valószínűnek tartja, hogy ellenhatásként az extrémista szervezetek is nagyobb aktivitást mutatnak majd. A Political Capital szakértője úgy látja, hogy a Fidesz is számonkérhető, ha rászabadul a szélsőjobboldal az utcára. Hiszen a kormány képviselői rendre azzal büszkélkednek, hogy a Fidesz volt az, amely megakadályozta a neonácik masírozását. Az önkormányzati választás – hangsúlyozta Juhász Attila – ilyen szempontból nem hozott változást: továbbra is a Fidesz van kormányon, márpedig elsősorban a kormány és az irányítása álló rendvédelmi szervek feladata, hogy fellépjenek a szélsőjobboldali szervezetekkel szemben.