Orbán Viktor térden állva imádkozott Nick Vujiciccsel a Karmelita kolostor udvarán

A francia jelöltnek, Thierry Bretonnak is ugyanezen a napon lesz jelenése. A románok még sehol.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke hétfőn találkozik Várhelyi Olivér magyar és Thierry Breton francia biztosjelölttel - közölte az MTI szerint a brüsszeli testület szóvivője, aki "formális interjúnak" nevezte von der Leyen és a két biztosjelölt találkozóját. A megválasztott elnök továbbra is kapcsolatban marad a román kormánnyal, amit arra kért, hogy mielőbb nevezze meg a jelöltjét. Thierry Bretont csütörtökön jelentették be hivatalosan, miután a megválasztott elnök az Európai Parlament illetékes szakbizottságaiban leszavazott Sylvie Goulard helyett új jelöltet kért Franciaországtól, ahogyan az EP által összeférhetetlenségre hivatkozva elutasított Trócsányi László és Rovana Plumb helyett korábban Magyarországtól és Romániától is. Az új összetételű Európai Bizottság az eredeti tervek szerint november elején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani, a jelenlegi céldátum december elseje. A csúszás miatt Jean-Claude Juncker mostani elnök és a bizottság többi tagja marad a posztján ügyvivő minőségben. Ilyenre korábban már háromszor is volt példa, legutóbb a másodszor is José Manuel Barroso vezette Európai Bizottság esetében, amely a tervezettnél három hónappal később állt csak fel, ez viszont lassíthatja az uniós munkát, mert ügyvivői minőségben a testület illetékessége korlátozott.