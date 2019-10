Sztrájkdilemma

Egyszerű politikai újságíróként szerencsére nem azért kapom a fizetésem, hogy napi szinten értelmezzem politikusaink megnyilatkozásait – legtöbbjük esetében ez meg is haladná intellektuális képességeimet. Így most, Orbán Viktor Zeneakadémián elhangzott beszédével kapcsolatban is csak egy szerény kérdést tennék fel.

Furcsa beszéd volt, kevés aktuálpolitikai utalással. De az azért mégiscsak elhangzott, hogy „haza csak addig van, amíg a hazafiak többen vannak, mint a muszkavezetők, az idegen zsoldban állók, a mindenkori nemzetközi brigádok magyar tagjai együttvéve. A hitványság mindig összeadódik, a kérdés csak az, hogy a hazafiak hajlandók-e összeadódni”. Hát mi az aktuálpolitikai utalás, ha nem ez? Kik az „idegen vezetők”, a „mindenkori nemzetközi brigádok” Orbán Viktor szerint mostanában? Természetesen az ellenzék, akik nemcsak hitványak, de most „össze is adódtak” múlt vasárnap. De mit jelent, hogy „a hazafiak hajlandóak-e összeadódni”?

A „hazafiak” Orbán Viktor szerint nyilvánvalóan a Fidesz, vagy a (mára echte populista) jobboldal. Kikből is állt ez az oldal korábban? Az MDF-ből, az önállóan létező KDNP-ből, a Kisgazdapártból, a MIÉP-ből és néhány tisztességes jobboldali értelmiségi körből. Majd jött Orbán Viktor, és ledarálta a kisgazdákat, megszüntette az önálló KDNP-t, felszámolta az MDF-et, a jelentéktelenségbe szorította a jobboldali civil szervezeteket. Maradt helyette a Fidesz az ő teljhatalmú irányításával. Ha úgy tetszik: „összeadódott”, ami korábban a jobboldalon volt. Olyannyira, hogy Orbán már nyugodtan használhatja az egykori FKGP „Isten, haza, család” szlogenjét is, senkinek nem jut eszébe, hogy ez nem az övé.

Vajon akkor a „hazafiaknak” kivel kellene még „összeadódniuk”? Mire gondolt a művész? – tehetjük fel a klasszikus kérdést.

Azt már tényleg csak halkan tenném hozzá, hogy „muszkavezér” jelenleg egy van, úgy hívják: Vlagyimir Putyin. Vele pedig széles e kontinensen régóta Orbán Viktor szeret a legjobban összeadódni.