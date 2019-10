Tízszeresére nőtt a kanyarós megbetegedések száma Lengyelországban

A vietnámi Pham Thi Tra My-t még nem azonosították hivatalosan, de szülei biztosak benne, hogy ő is a halottak között van.

Egy bádogtetős, lepusztult házban, Nghen városában él az a vietnámi család, amelynek egyik tagját, a 26 éves Pham Thi Tra My-t is megtalálhatták az essexi halálkamion 39 áldozata között. A CNN megszólaltatta a fiatal nő szüleit, akik – bár hivatalosan még a vietnámi, sem a brit hatóságok nem tájlkoztatták őket – biztosak benne, hogy elvesztették lányukat. Ezt abból gondolják, hogy Pham Thi Tra My kedden este üzenetet küldött nekik, amiben arról ír, hogy hamarosan meghal.

„A külföldi utazás nem sikerült. Anyu és apu, szeretlek titeket, haldoklom, nem kapok levegőt. (…) Anyu, szeretlek, annyira sajnálom” - írta nekik utoljára.

csempészek bizonygatták, hogy ez egy biztonságos út, és az utasokat autóban, repülőgépen szállítják majd, de azt nem árulták el, hogy milyen útvonalon vinnék lányukat az Egyesült Királyságba. A 26 esztendős nő bátyja A szűkös körülmények között, havi 400 dollárból (113 ezer forint) élő család minden megtakarítását a lány utazására költötte, hogy legalább neki jobb élete legyen. „Elveszítettem a drágámat, és elvesztettem minden pénzem” - mondta megtörten a csatornának nyilatkozó apa, Pham Van Thin. A férfi hozzátette, ade azt nem árulták el, hogy milyen útvonalon vinnék lányukat az Egyesült Királyságba. A 26 esztendős nő bátyja ugyanakkor azt mondta a BBC-nek, hogy Thi Tra My október 3-án Kínába repült, onnan pedig két nap múlva Franciaországba utazott. Először október 19-én kísérelte meg az átkelést Nagy-Britanniába, de akkor feltartóztatták és visszafordították. Utolsó ismert tartózkodási helye Belgium volt, ahonnan a kamionszerelvény pótkocsija Angliába érkezett. Thi Tra My testvére elmondta azt is, hogy

a család 30 ezer fontnak (11,5 millió forintnak) megfelelő összeget fizetett a fiatal nő utazásának költségeire.

Eközben már négyre emelkedett a halálkamion ügyében gyanúsítottak száma: a 25 éves északír kamionsofőr, Mo Robinson mellett egy 48 éves, szintén északír férfit, és egy 38-38 éves észak-angliai férfit és nőt is gyanúsítanak; mindannyiuknak gondatlanságból elkövetett emberölés és embercsempészés miatt kell felelniük.

Az áldozatok többsége vietnámi lehet

Elképzelhető, hogy többségükben vietnámiak voltak azok az emberek, akiket a héten holtan találtak a bolgár rendszámú kamionban - írja hírügynökségi jelentéseket idézve az MTI. Anthony Dang Huu Nam atya, a Hanoitól mintegy 300 kilométerre délre lévő Yen Thanh település katolikus papja a Reuters hírügynökségnek szombaton azt mondta, több családdal is beszélt a környéken, amelyek aggódnak, hogy eltűnt szeretteik az áldozatok közt vannak. Hozzátette azt is, hogy Yen Thanhban, amely Nghe An tartomány egyik járási központja az egész közösség gyászban van, mert úgy vélik, a kamionban meghaltak nagy része tőlük indult útnak. A térség egyike Vietnám legszegényebb részeinek, egy embercsempészet ellen küzdő amerikai szervezet szerint a térségből minden évben számosan távoznak külföldre. Az atya újságíróknak azt mondta, a halottak közt lehetnek a szomszédos Ha Tinh tartományból útnak indult emberek - a jelek szerint innen indult utolsó útjára Pham Thi Tra My is . A pap hozzátette, hogy a vietnami állami média szerint idén augusztus végéig



utóbbi tartományból több mint 40 ezren keltek útra, hogy máshol - egyebek közt a tengerentúlon - keressenek munkát.

Noha korábbi hatósági beszámolók azt feltételezték, hogy kínai állampolgárokról van szó, Peking ezt nem erősítette meg, a hét végére pedig több vietnami család is felvette a kapcsolatot az indokínai ország londoni nagykövetségével, az Egyesült Királyságba indult, de eltűnt családtagjaik ügyében.