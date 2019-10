Kiutasították az USA-ból a kémkedésért elítélt orosz nőt

Marija Butyina szombaton tért vissza Moszkvába.

Az oroszellenesség áldozatának nevezte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a szombaton Moszkvába visszatért Marija Butyinát, akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedésért, majd miután letöltötte 18 hónapos börtönbüntetésének nagy részét, kiutasították az országból.



„Arról van szó, amit sajnálatosan még az előző amerikai kormány kezdett el, megpróbálva lerombolni a kétoldalú kapcsolatokat” – jelentette ki Zaharova a moszkvai Seremetyjevó repülőtéren, ahol Butyinát fogadta.

Megérkezése után Butyina köszönetét és háláját fejezte ki egyebek közt az orosz külügyminisztériumnak, illetve azoknak az orosz állampolgároknak, akik börtönbüntetése idején együttérzésükről biztosították, és pénzzel támogatták bírósági védelmét.



„Az oroszok sosem adják fel” – tette hozzá Butyina, aki a repülőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek adott interjújában az ártatlanságát hangoztatta.

Zaharova újságíróknak szintén azt mondta, Butyina „nem ártott senkinek”.



A nőt 2018 nyarán vették őrizetbe, nem sokkal Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Helsinkiben tartott csúcstalálkozója előtt. Letartóztatását követően dokumentumokkal alátámasztva részletesen feltárta, hogy részese volt annak az orosz kampánynak, amely Oroszország és befolyásos amerikai republikánus személyiségek közötti kapcsolatok kiépítését szorgalmazta. Az ügyészek eleinte csupán úgy jellemezték őt, mint aki szexuális kapcsolatok révén megpróbált beférkőzni befolyásos amerikai konzervatív körökbe. Szoros kapcsolatokat épített ki többek között a befolyásos Országos Lőfegyverszövetség (NRA) tagjaival. Később a per folyamán kiderült: Butyina nem saját elhatározásából férkőzött be az amerikai konzervatív körökbe, hanem orosz kapcsolattartója, Alekszandr Torsin utasítására cselekedett. Torsin a Vlagyimir Putyin orosz elnök pártjának magas beosztású tagjaként ismert, aki szerepel a nyugat-európai szankciós listákon is, mint egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezet feltételezett tagja. Butyina ugyan beismerte, hogy részese volt a Torsin irányította összeesküvésnek, de tavaly decemberben visszavonta a vallomását. Akkor az orosz külügyminisztérium nyilatkozatban hangoztatta, hogy vallomását „kényszer hatására” tette, és egyébként is olyan bűnökért ítélték el, amelyeket „valószínűleg el sem követett”. Butyina szabadlábra helyezését, valamint kiutasítását az Egyesült Államokból Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet csütörtökön jelentette be.