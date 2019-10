Hányszor használtuk már a „sorsdöntő hét” kifejezést hétfői londoni politikai előrejelzéseink során! Találóbb fordulat aligha alkalmazható a következő napokra sem, amikor Boris Johnson teljes erőbedobással igyekszik majd elérni, hogy a parlament megszavazza a december 12-re kitűzött előrehozott választást.

Ahogy erről a The Sunday Times beszámol, a Downing Street 10. lakója a csütörtök délutáni kormányülésen szokatlanul arrogáns hangon beszélt az obstruktív képviselőkről, akik „magas fizetésüket élvezve ülnek a fenekükön az alsóházban. Ez erkölcsileg elfogadhatatlan és addig fogjuk ütni őket faltörő kosként, napról napra, egészen csütörtökig, amíg meg nem adják magukat”. A Sky News vasárnap reggeli politikai magazinjában, a Sophy Ridge showban megszólaltatott volt munkáspárti, jelenleg független képviselő, Frank Field bejelentette, hogy a hétfői vokson a kormány előterjesztését fogja támogatni. Arra a kérdésre, vajon a Munkáspárt, mely korábban ismételten sürgette a konzervatívok kiseprését a hatalomból, miért ellenzi most az idő előtti választást, frappánsan így válaszolt: „A pulykák nem szavaznak a karácsonyra”. A Brüsszellel kötött Brexit-megállapodás útjában pedig az a közismert tény áll, hogy a parlamenti képviselők többsége 2016-ban az Európai Unióban maradás mellett voksolt. A meghatározott ideig tartó parlamenti ciklusról hozott törvény értelmében Boris Johnsonnak kétharmados többségre, 434 szavazatra van szüksége a 650 tagú alsóházban. Miután a kormány 45 fős kisebbségben van, az előterjesztés elfogadásához legalább hetven munkáspárti képviselőnek kellene semmibe vennie a frakciófegyelmet. Két további lehetőség van a korai voks kiharcolására. A kormány megkísérelhet átverni egy egysoros indítványt, mely az érvényes parlamenti törvény figyelmen kívül hagyásával tenne javaslatot a december 12-i választásra. Mind ez a trükk, mind egy a kormány által önmaga ellen beadott bizalmatlansági indítvány is egyszerű többséggel átmehetne, de Johnson nem híve az ezekkel járó komoly kockázatoknak. Az előbb-utóbb elkerülhetetlen korai választás ügyét szolgálná, ha az Európai Unió, Emmanuel Macron francia elnök szándékának eleget téve csak rövid időre hosszabbítaná meg az Egyesült Királyság október 31-én lejáró tagságát. A jelenlegi szövevényes brit belpolitikát bonyolítva a hétvégén összeborult a maradáspárti Liberális Demokrata és a Skót Nemzeti Párt, harcba szállva egy Johnsonénál három nappal korábbi választásért. December 9-e mellett kevés más szól, mint hogy ezzel a parlament saját feltételeit kényszeríthetné rá a kormányra, egyben a kampány rendelkezésre bocsátott minimum öt hét követelménye miatt nem maradna idő a friss Brexit-megállapodás elfogadtatására.