Két embert lelőttek, tizennégyet megsebesítettek egy egyetemista bulin Texasban

Hétvégén ért véget a Vatikánban a pánamazóniai szinódus több mint 280 főpap, illetve szakértő részvételével. A jelenlévők megszavazták a záródokumentumot, amely szerint az amazonasi régiót érzékenyen érintő paphiány enyhítésére, kivételes esetekben, családos férfiakat is lelkipásztorrá szentelhetnek. Ezzel kapcsolatban a végső döntés természetesen a pápáé.

Az esemény három hétig tartott, s a jelenlévők szerint valóban őszinte viták jellemezték. A szinódusra készült munkadokumentum nagy felháborodást váltott ki konzervatív körökben, mert javaslatok között szerepelt, hogy az amazóniai régióban pappá szentelhessenek olyan családos férfiakat, akik „erkölcsösségéhez nem férhet kétség”. Ezt szakszóval „viri probatinak” nevezik. Ez egyfajta első, óvatos lépés lenne a cölibátus eltörlése felé – értékeltek szakértők. A konzervatív főpapok, köztük Gerhard Ludwig Müller, a Hittani Kongregáció volt német prefektusa, illetve Raymond Leo Burke, az egyház legfelsőbb bíróságának egykori prefektusa a szinódus előtt és alatta is élesen bírálták a terveket. A pánamazóniai egyházi szervezet, a Repam ezzel szemben úgy vélte, elérkezett az idő arra: enyhítsék a cölibátussal kapcsolatos előírásokat. A szervezet új utakat követelt a lelkipásztori szolgálatban. A pápa a szinódust lezáró beszédében kijelentette, a szinódus megmutatta, hogy reformokra van szükség. A záródokumentumban ugyan nem szerepel a viri probati kifejezés, az azonban igen, hogy a házas diakónusokat is pappá szentelhessenek. Mint a szöveg írja, „nagyra becsüljük a cölibátust Isten adományaként és arra kérjük a hivatást választókat, hogy a papi nőtlenség szellemében éljenek”, ugyanakkor a dokumentum rámutat, a különbözőségek nem fenyegetik az egyház egységét, éppen színesítik azt, másszóval a dokumentum szerint az eltérő vélemények nem vezetnek egyházszakadáshoz. A paphiány miatt lehetővé kell tenni a helyi közösség által elismert férfiak pappá szentelését – írja a dokumentum -, akik „állandó és gyümölcsöző diakonátust is magukénak mondhatnak”. Így a pappá szenteltek az Amazonas vidékén hirdethetik az Igét és szentségeket is kiszolgáltathatnak. A záródokumentum csak tanácsot ad a pápának, nem kötelezi őt semmire, bár aligha dönt másként. Mint Ferenc pápa elmondta, tervei szerint az év végéig írja meg a szinódus határozatai alapján készülő értekezését.

A szinóduson sok szó esett a klímavédelemről is, az Amazonas térségét különösen érzékenyen érintő ökológiai változásokról. Különösen figyelemreméltó, hogy Ferenc pápa dicsérettel illette a környezetvédelemért tett erőfeszítéseiért a svéd kislányt, Greta Thunberget és az általa létrehozott Fridays for Future mozgalmat. Mint fogalmazott, a fiatalok klímatüntetéseikkel arra híják fel a figyelmet, hogy övék a jövő. Egyúttal azt is közölte, hogy a keresztényeknek „ökológiai megtérésre” van szükségük. A záródokumentum egyébként óvatosabban fogalmazott a női diakonátus létrehozásáról. Ferenc pápa már korábban vizsgálóbizottságot hozott létre, amely a női diakonátus engedélyezéseinek lehetőségeit vizsgálja. Az egyházfő szombaton úgy fogalmazott, a kérdést tovább kell vizsgálni, az általa létrehozott bizottság ugyanis nem jutott egyértelmű következtetésekre. Ugyanakkor hozzátette, a hit továbbadásában a nőknek is fontos szerepük lehet az Amazonas régiójában.