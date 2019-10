Tízezrek vonultak utcára Spanyolország egységéért Barcelonában

Az amerikai erők vasárnapra virradóra hajtották végre az Abu Bakr al-Bagdadi elleni akciót.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap reggel a Fehér Házból közvetített beszédében hivatalosan is bejelentette Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetőjének a megölését, az akciót Szíria északnyugati részén hajtották végre az amerikai erők vasárnapra virradóra - írja az MTI. A Népszava is megírta korábban, hogy al-Bagdadi

A terroristavezér azonban három saját gyermekét magával vitte a halálba. Trump azt is közölte: rendkívül értékes dokumentumokat találtak az épületben az Iszlám Állam további terveiről, terrorakcióinak előkészítéséről. "Harcolunk az Iszlám Állam és más terrorszervezetek teljes megsemmisítéséig" - mondta az Egyesült Államok elnöke. Az akciót Donald Trump engedélyezte több mint egy hete. Al-Bagdadi a világ egyik legkeresettebb embere volt, az Egyesült Államok 25 millió dolláros (7 milliárd 225 millió forint) vérdíjat tűzött ki a fejére. Az elmúlt években már többször felröppent a hír, hogy Bagdadit kilőtték, de volt olyan esemény, amin feltűnt, aztán később egy videón is megjelent. A világ legveszélyesebb terroristavezére nyolc hónapig volt már az amerikaiak kezében, de akkor még nem tartották elég nagy halnak, és 2004 decemberében szabadon engedték. Legutóbb 2017-ben tűnt úgy, hogy meghalt al-Bagdadi , de akkor megúszta az orosz légierő csapását. Idén októberben pedig Franciaország adott ki ellene körözést , miután az Iszlám Állam az elmúlt években több merénylet felelőseként jelentkezett, beleértve a 2015-ös párizsi terrortámadást is, amelyben 130-an haltak meg és több mint 350-en megsebesültek. E támadás áldozatainak ügyvédjei augusztusban kérvényezték a francia hatóságoknál al-Bagdadi letartóztatását.Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges művelettel megölte Abu Bakr al-Bagdadit, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet vezetőjét - közölte Igor Konasenkov, a tárca szóvivője az MTI szerint. Mint mondta, Oroszország védelmi minisztériuma nem rendelkezik hiteles információval arról, hogy amerikai katonák Idlíb (tartomány) feszültségcsökkentési övezetének Törökország által ellenőrzött részében műveletet hajtottak volna végre az Iszlám Állam volt vezetője, Abu-Bakr al-Bagdadi "újabb megsemmisítésére". Konasenkov vezérőrnagy szerint minél több ország jelenti be, hogy részt vett az amerikai műveletben, annál több az ellentmondás a részletek között, "ami megalapozott kérdéseket és kételyeket vet fel annak valódiságával, mi több, a sikerével kapcsolatban".