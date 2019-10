Babosék győzelemmel kezdtek a világbajnokságon

Lassan három évtizede van jelen a futballstadionokban az idegengyűlölet, amely ellen a kontinens legtöbb országában nagyon keményen fellépnek.

Németországban 1992 augusztusában Rostockban megtámadtak és felgyújtottak egy épületet, amelyben politikai okokból menedékjogot kapott családok éltek. A német neonácik harcot indítottak a külföldiek kiűzésére az országból, mert szerintük „az idegenek” elveszik a munkahelyeket a németektől és elfoglalják az országot. (Ugye nem ismeretlen ez a retorika itthon sem?) A gyűlölet bejutott a futballstadionokba is, ahol a színes bőrű játékosokat huhogással provokálták, a külföldieket kifütyülték a szélsőjobboldali csoportok képviselői.

A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) a klubokkal és a szponzorokkal közösen harcot hirdetett a gyűlölet és a kirekesztés ellen. Elindult egy kampány, amelynek „A barátom külföldi (Mein Freund ist Ausländer)” volt a mottója. Klipek készültek, melyekben a csapatok külföldi sztárjai a német kedvencekkel együtt szerepeltek. Olyan reklámfilmek készültek – és kerültek adásba főműsoridőben a közszolgálati és kereskedelmi csatornákon -, melyekkel próbáltak hatni a nézők értelmére és érzelmeire.

A játékvezetők megállították a játékot rasszista rigmusoknál, a szövetség szektorok bezárásával és súlyos pénzbüntetéssel szankcionálta a szurkolói provokációkat. Közös összefogással egy évig tartott, amíg sikerült a szélsőjobboldali, rasszista csoportokat kiszorítani a német stadionokból, legalábbis a legmagasabb osztályokban. Ehhez az kellett, hogy minden klub és a német kormány, egymást is támogatva küzdjön az idegengyűlölet ellen. Az iskolai tananyagba is bekerült az elfogadás fontossága.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) – amelynek alelnöke Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke – 2001-ben hirdette meg harcát a kirekesztés és gyűlölet ellen. Az UEFA ebben a harcban együttműködik a harmincöt európai országban jelen lévő, londoni székhelyű FARE nevű, 1999-ben alapított szervezettel, amely szintén a rasszizmus ellen harcol. Az UEFA határozatot hozott arról – ami minden tagországára kötelező -, hogy mindenhol zéró toleranciát kell alkalmazni a rasszista megnyilvánulásokkal szemben.

Ez azt jelenti, hogy a játékvezetőnek kötelessége megállítani a játékot, ha a lelátón rasszista rigmusok hallhatók, a műsorközlőnek fel kell szólítani a nézőket ennek a viselkedésnek a befejezésére, ismétlődés esetén pedig be kell fejezni a mérkőzést. A találkozó ellenőrének írásos jelentést kell készítenie a történtekről, a sportági szövetségek pedig a visszaeső klubokat pontlevonással, többszöri ismétlődés esetén kizárással kötelesek büntetni.

A FARE jelentése alapján (is) büntettek

Az UEFA 2015. szeptember 17-én 70 ezer eurós pénzbüntetés befizetésére és az október 8-iki, Feröer-szigetek elleni budapesti Európa-bajnoki selejtező zárt kapus megrendezésére kötelezte az MLSZ-t, mert a két héttel korábban rendezett magyar-román találkozón a hazai drukkerek kifütyülték a vendégek himnuszát, de minden bizonnyal szerepet játszott az UEFA döntésében, hogy a meccs előtt és után is volt rendbontás a stadion környékén, a rendőrség könnygázt is bevetett az indulatok megfékezésére. Az UEFA fegyelmi bizottsága a határozat meghozatalánál figyelembe vette a FARE magyarországi tagszervezetének jelentését is, amely szerint a magyar szurkolók Romániát szidták és nem maradt el „a cigányozás” sem. A FARE egyik magyarországi munkatársa a nyilvánosság elé állt, elmondta, mi a szervezet célja, és szerinte az iskolákban kellene a gyermekeknek megtanítani más országok tiszteletét, elfogadását. Azt mondta, ebben az esetben 10-15 éven belül talán me lehetne szüntetni a rasszizmust Magyarországon. Halálos fenyegetéseket kapott, hazaárulónak bélyegezték, szurkolói csoportok oldalain tették közzé a fotóját, ő lett az első számú közellenség. Az MLSZ fellebbezése nyomán az UEFA felfüggesztette a zárt kapus büntetés végrehajtását, a magyar válogatott pedig a feröeriek legyőzésével kiharcolta a szereplés jogát a pótselejtezőn, ahol Norvégia legyőzésével az Eb-re is kijutott a csapat. A zárt kapus büntetést azonban megúszni nem lehetett, 2018. szeptember 11-én a Nemzetek Ligájában a görögöket fogadta nézők nélküli stadionban a magyar válogatott.