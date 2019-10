Füttyszó fogadta a fideszes képviselőket Borkai városában

A frissen megválasztott polgármesternek csak az autóját látták a városháza előtt, nem jelent meg a képviselők megbízóleveleinek átadásán.

Kellemetlen pillanatokat élhettek át Győr frissen megválasztott fideszes képviselői: a politikusok ugyanis füttyszó közepette vehették át megbízólevelüket hétfőn a városházán. A néhány tüntetőt hamar kitessékelték, ám ők az épület előtti téren tovább folytatták akciójukat, így a ceremónia alatt mindvégig sípszó hallatszódott a nagyteremben. A szex- és korrupciós botrányba keveredett Borkai Zsolt polgármester autója az esemény idején ott parkolt a városháza bejáratánál, de az átadáson nem jelent meg. (Igaz, volt olyan vélekedés, hogy nem is kaphatja meg a polgármesteri megbízólevelét, mivel az ellenzék a bíróságon megtámadta a helyi választási bizottság döntését.) Később, nem sokkal kilenc óra után a parkolóból eltűnt a polgármesteri Audi A8-as.

- Borkai Zsolt mindenütt ott van és sehol – mondja mosolyogva Anna a Győri városháza előtt, kezében egy narancsszínű, fideszes korrupcióra és a Borkai-féle botrányra emlékeztető táblával. A tüntetők közül csak Anna adja a nevét, mivel – mint elmeséli – ő Ausztriában dolgozik, neki nincs veszíteni valója. Szerinte Győrben ma is minden a botrányos polgármesterről szól, ám az utóbbi hetekben a színét sem látták a városvezetőnek. A megjelentek abban mind egyetértettek: botrányos, hogy Borkai Zsoltot újraválasztották és ma is polgármester lehet.

Borkai Zsolt - mint arról lapunk beszámolt - a hozzá köthető botrány kirobbanása óta bujdokol a sajtó elől, munkatársai pedig titkolják, hogy milyen programokon vesz majd részt a polgármester.

Litresits András, a győri ellenzék ügyvédje az Indexszel és lapunkkal is azt közölte, hogy minden jel szerint újraszámolja a bíróság a győri polgármesterre leadott szavazatokat. Az ügyvéd ugyanis felidézte, hogy még múlt csütörtökön adta be a felülvizsgálati kérelmüket a Győri Ítélőtáblának, amellyel megtámadta a területi választási bizottság (tvb) korábbi döntését. A tvb újraszámolta a város szavazókörzeteiben a polgármesteri választás eredményét és továbbra is Borkai Zsolt maradt a választás győztese. Az ellenzék szerint viszont a választás során olyan szabálytalanságok történtek, amelyek kérdőjelessé teszik Borkai elsőbbségét. A 24.hu például megtudta: hiába zárta le a választási bizottság a szavazatszámlálást nem lehetett hitelt érdemlően megállapítani, hogy pontosan ugyanannyi polgármesteri szavazólapot szállítottak-e ki az egyes választókörzetekbe, mint amennyi onnan visszakerült. Az üres szavazólapok átvételi listája a kiszállításhoz használt dobozok oldalára volt felragasztva, a dobozok viszont – egyetlen szavazókör kivételével – eltűntek.)

Litresits András lapunknak elmondta: az ítélőtáblának a beadványt követően három napon belül kellett volna elbírálni a beadványukat. Kivéve, ha a szavazatok újraszámolása mellett döntenek, ilyenkor hat nap a határidő, ami így csütörtökön járhat le. Mivel az ellenzék hétfőig nem kapott értesítést a bíróságtól így ebből az következik, hogy az ítélőtábla a szavazatok újraszámlálása mellett döntött. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szavazatok mely körét – az érvényes vagy az érvénytelen, illetve a Glázer Tímeára vagy a Borkaira leadott szavazatokat - vizsgálják újra.