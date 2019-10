Támogatás nélkül a lakástakarékok

Európai szintű tiltakozást váltott ki, hogy a magyar pénzügyi szakember az uniós bankokat felügyelő hatóság irányítása után rögtön azok lobbiszervezetének élére kerül. Ez nem csak etikátlan, szabálytalan is - vélik.

A Change Finance koalícióval és a hozzá csatlakozókkal együtt több mint száz uniós civil szervezet jelentette be tiltakozását az ellen, hogy az európai pénzintézeteket felügyelő Európai Bankhatóság (EBH) eddigi főigazgatója, Farkas Ádám azonnal átüljön az általa eddig ellenőrzött cégek lobbiszervezete, az Európai Pénzpiacokért Szövetség (AFME) vezérigazgatói székébe – derül ki a felhíváshoz szintén csatlakozó Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) közleményéből. A civilek követelik, hogy az EBH felügyeleti tanácsa vonja vissza a váltásra kiadott engedélyét. A kérdéssel szocialista kezdeményezésre az Európai Parlament is foglalkozott. Farkas Ádám korábban Surányi György mellett dolgozott az MNB-ben és a CIB-ben is. Mielőtt 2011-ben kinevezték volna az EU-s bankfelügyelet élére, 2009-től a 2010-es kormányváltásig ennek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) nevű hazai megfelelőjét irányította. Szeptemberben került nyilvánosságra, hogy Farkas Ádám, az EBH jelenlegi főigazgatója jövő évtől, a felügyelet jóváhagyásával, vezérigazgatóként csatlakozik az Európai Pénzpiacokért Szövetséghez (AFME) – áll a közleményben. A brüsszeli Change Finance koalíció felhívásához csatlakozva 58 civil szervezet petíciót intézett az EU intézményeihez. (Lapunk a Change Finance tagjai és a csatlakozó civil szervezetek listáját összevetve, az átfedéseket kiszűrve száz olyan civil szerveződést számolt össze, amely akár a Change Finance tagjaként, akár a petíció aláírójaként, a kezdeményezés mögött áll.) Az aláírók emlékeztetnek: az AFME több mint 180 bank és pénzügyi intézmény érdekeit képviseli. Az, hogy EBH főigazgatója a szabályozói szerepről szinte azonnal az érdekképviseletire váltott, a tiltakozókat komoly aggodalommal tölti el. Az, hogy az EBH felügyeleti tanácsa ezt jóváhagyta, szerintük nemcsak egy kifejezetten súlyos hiba, de megsérti az EU személyzeti szabályzatát is. Ezért követelik a döntés visszavonását.

A bankok feletti ellenőrzés, a pénzügyi szabályozók és az európai felügyeletek megerősítése a 2008-as pénzügyi összeomlás után elsődleges politikai fontosságúnak számított – idézik Éger Ákost, a Change Finance-ben is részt vevő MTVSZ ügyvezető elnökét. A válság is világosan megmutatta, hogy eme szervezetek függetlensége elengedhetetlen a céljaik eléréséhez. Farkas Ádám váltása ezt sodorja veszélybe - vélik. Így ugyanis a pénzügyi ágazat bennfentes értesülésekhez juthat például a tervezett európai stratégiákról. Ez szerintük veszélyezteti a közérdeket, valamint a pénzügyi rendszer egyensúlyát. Az európai parlamenti képviselőknek nyomást kell gyakorolniuk az Európai Bizottságra és az EBH-ra a döntés visszavonása érdekében – hangoztatta Kenneth Haar. A brüsszeli Corporate Europe Observatory kutatója szintén nem tartja megengedhetőnek, hogy Farkas Ádám legfőbb banki szabályozóból a legnagyobb pénzügyi lobbistává avanzsáljon. Az ügy Paul Tang, a gazdasági bizottság szocialista tagja kezdeményezésére az Európai Parlament plenáris ülésének napirendjén is szerepelt. Elérhető életrajza szerint Farkas Ádám a Közgázon 1995-ben megszerzett doktori címét követően az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank pénzügyi tanácsadójaként kezdett. 1997 és 2001 között a Surányi György vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezetője és igazgatósági tagja. Járai Zsigmond jegybankelnöki kinevezése után a CIB Bank élére kerülő Surányi Györgyöt követte, ahol először ügyvezető, majd 2005-ig társvezérigazgató. Ezután irányította a magyar Allianz Bankot és ült a Magyar Telekom felügyelőbizottságában. Neve felmerült Járai Zsigmond MNB-elnöki utódjelöltjei között is. 2009 és 2010 júniusa között a magyarországi hitelintézeteket akkor felügyelő PSZÁF felügyeleti tanácsának elnöke. Az EBA élére 2011-ben, a magyarországi kormányváltást követő lemondása után néhány hónappal nevezték ki.