Megszenvedték a magyarok a 2020 utáni inflációs válságot, nőttek a vagyoni egyenlőtlenségek. A szegények szegények maradtak, a gazdagok viszont még tehetősebbek lettek. A háztartások pénzügyi vagyonának alig 5 százalékát birtokolja a társadalom szegényebb alsó fele, a felső tizednél koncentrálódik a teljes vagyon 72 százaléka.
A lakás tesz gazdaggá.
Idén elsősorban a személyi jellegű ráfordításokon kell spórolni. Ez alól 30 állami társaság kapott mentességet.
A Hegyvidék októbertől hivatalba lépő polgármestere szerint a bizottságok felének megszüntetésével öt év alatt csaknem 70 millió forintot takarítanak meg.
A nemzetközi átlagot jelentő 61,5 százalékkal szemben a magyarok 52 százaléka gondolja úgy, hogy jól intézi a személyes pénzügyeit. Felmérés.
A válaszadók 32 százaléka nem tudna megbirkózni egy 100 ezer forintos, hirtelen keletkező kiadással.
A jegybankelnök friss vagyonnyilatkozatában már nem szerepel a balatonakarattyai háza, ahogy csopaki üdülőegyüttese sem.
Bár a reálbérek májusban még három százalékkal csökkentek, az infláció enyhülésével elemzők szerint az év végére a mutató ismét emelkedésnek indulhat.
Ellenzéki, bizonytalan és kormánypárti szavazó sem bízza szívesen a pénzét az államra – derült ki a Publicus felméréséből.
Lehetséges, hogy a bizonytalan hazai megtakarítási környezet miatt elindul egy spontán össznépi euróbevezetés? Itt a Népszava közéleti podcastsorozata, a Hol Élünk 37. adása.
A bankbetétekben, értékpapírokban tartott pénzekre vetne ki új adót az Orbán kormány, hogy így tegye fenntarthatóbbá és főképp olcsóbbá az államadósság finanszírozását, minden forintot összegereblyéz, hogy finanszírozza a működését.
Nagy érdeklődés közepette rajtolt el az új, inflációkövető papír kereskedése.
A tavalyi utolsó negyedév adatai szerint hiába takarított meg a főváros milliárdokat, az energiaköltségek megtriplázódtak.
Igaz, aznap eddig sem voltak programok.
Ármenetileg. Az intézkedés miatt senkit nem bocsátanak el.
A választási eredményekből is látjuk, a magyar lakosság egy része, úgy hárommillió ember pénzügyi gondolkodásában nem szerepelnek a világgazdasági folyamatok, ellenben létező figura a rezsicsökkentő mágus, aki a nézésével megállítja az inflációt, a járásával az áremelkedést. Az államháztartás például már egy bűvös, elvarázsolt fogalom, pedig az is egy kassza, működése lefordítható háztartási szintre: a családfő előre elverte a pénz, ráadásul még az unokáink is fizetni fogják a most felvett hiteleinket. A hatósági árakkal időlegesen befagyasztott pénzügyi térben túszul ejtett lakosság felé már el-eljutnak olyan hangok, mint az emelkedő infláció, melynek a mértéke jóval nagyobb a most prognosztizált 10 százaléknál, és hogy várható valami különleges pénzügyi művelet – vö. megszorítás – mindenható kormányunk részéről. Egyszer csak el kell engedniük az árstopot, meg a kamatstopot. A rezsi ugyan még nem emelkedett, de ott lebeg felettünk az energiaárak elszállásának réme, és a háború miatti drágulás. A legtöbbünk számára (mert ahogy van 16-33 százalék funkcionális analfabétánk, ugyanennyi pénzügyi analfabétánk is) rendkívül fontossá válik az eddig mostohán kezelt pénzügyi tudatosság. Bár évtizedek óta kiemelt uniós cél a pénzügyi műveltség növelése, ehhez képest egy 2020-as felmérés szerint a magyaroké az OECD – hát még az EU-s – átlag alatt van, a grúzokéval és a peruiakéval vetekedve. Spórolásban veszettül jók vagyunk, de eladósodásban is, és a pénzügyi tudatosság sem egyenlő csupán az árcédulák nézegetésével, blokkok gyűjtögetésével. A magyarok viszonya eleve ambivalens a pénzhez, még a pszichológusunk előtt sem akarunk beszélni róla, annyira perverznek érezzük. Holott az életünk minden dimenziójában, a párkapcsolatunkban is jelen van, akár mint pénzügyi hűtlenség, de ha egyetlen ember kezeli a kasszát, és ezzel zsarolja, manipulálja a családot, az már a bántalmazás lehetséges módja.
Érzékenyen érintette a lakosságot anyagi szempontból is a koronavírusjárvány, ugyanakkor már mérhetők a harmadik hullámot követő nyitás kedvező hatásai – derült ki az OTP Bank öngondoskodási indexének idei adataiból.
A 30 év alattiaknak csaknem a fele lakásra gyűjt, de egyre többen szeretnének utazni is.
Nagy Mártont a jelek szerint a magyar munkavállalók közül csak a tehetősek érdeklik.
A nők 41 százaléka, a férfiak 30 százaléka legfeljebb egy hónapig bírná bevétel nélkül.
Megérte szembeszállni a magánnyugdíjpénztári tagoknak a Fidesz kormány tíz évvel ezelőtti fenyegetésével, mivel most nagyon jól fialnak a befizetések. Többségük most száz százalékos állami nyugdíjat kap és a reálhozam is milliós nagyságrendű.
Bár a többség tudja, szükség lenne az öngondoskodásra, kevesen tudnak félretenni.
Csapkodnak a villámok a befektetések piacán 2020 tavaszán. Elemzők szerint akár hónapokig is eltarthat mire minden visszaáll a normális kerékvágásba.
Lakásra gyűjt a megtakarítók fele, a nők kevesebbet tudnak félretenni a férfiaknál.