Nem rúgatná ki kormánykritikus kollégáit az MTA-elnöki posztra esélyes Freund Tamás

Jövő májusban lejár a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökének, Lovász Lászlónak mandátuma, a poszt egyik várományosa Freund Tamás neurobiológus, az MTA jelenlegi alelnöke lehet – írta hétfőn a Quibit . A portál úgy tudja, Lovász már rá is kérdezett, vállalná-e a megbízatást, Freund pedig igent mondott. A lap emellett nyilvánosságra hozott egy részletet abból a levélből, amit az MTA kutatóintézetek leválasztása ellen kiálló akadémikus Orbán Viktor miniszterelnöknek írt. Ebben úgy fogalmazott, „a kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő társadalomtudományi kutatócsoportok, intézetek munkatársai, akiktől szerettünk volna megszabadulni, itt fognak maradni a nyakunkon”. A Quibit ebből arra következtetett, Freund MTA-elnökként megszabadulna kormánykritikus kollégáitól. Az akadémikus az atv.hu -nak tagadta, hogy lennének ilyen szándékai, a portál cikkének következtetését logikátlannak tartja. Azt viszont nem tagadta, hogy vállalta az elnökjelöltséget, amire „hosszas vívódás után, erős nyomásra” mondott végül igent. Freund Tamást lapunk is próbálta megszólaltatni, ám megkeresésünkre azt válaszolta, az ügyben mindent elmondott az atv.hu-nak, ami elmondható, hivatkozzunk ottani a nyilatkozatára. Az MTA kommunikációs osztálya nem akarta kommentálni a sajtóhíreket. Pedig a Freund által írt, kiszivárgott levélrészlet akadémiai körökben is visszatetszést keltett. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma azt írta: elítélnek minden olyan megnyilatkozást, amely egyes tudományágakat károsnak, politikai szempontok alapján nemkívánatosnak tart. Arra kérték az MTA alelnökét, tisztázza a levélben megfogalmazott gondolatait. Emellett vannak, akik úgy gondolják, a miniszterelnöknek írt magánlevélnek van egy másik olvasata is: Freund nyers megfogalmazással azt akarta a kormányfő tudtára adni, hiába szakítják el az MTA-tól a kutatóintézeteket, a kormánykritikus kutatóktól nem fognak tudni megszabadulni. Freund Tamás korábban többször felszólalt az MTA-t megcsonkító kormányzati intézkedések ellen, a jobboldali-konzervatív értékrendű tudósokat tömörítő Professzorok Batthyány Köréből is kilépett. Freund MTA-elnökjelöltsége egyébként még nem hivatalos, a jelölési procedúra még javában tart, az elnöki székre esélyesek között felmerült Lamm Vanda jogtudós és Pléh Csaba pszichológus, nyelvészprofesszor neve is.