Jövő kedden dől el, ki lesz a főjegyző

Mindössze hét hónap leforgása alatt 7000 ezer forinttal nőtt a nettó differencia a férfiak és a nők átlagos keresete között - írja az Mfor.hu a Központi Statisztikai Hivatal idei első féléves munkaerőpiaci folyamatokról szóló kiadványára hivatkozva. Mielőtt azonban a lap belekezdene az adatok szemlézésébe, röviden felhívja néhány apróságra a figyelmet. Többek között arra, hogy a kormány "minden jel szerint tétlenül nézi végig, ahogy nő a szakadék" , teszi mindezt aAhogy az Mfor.hu újságírója írja, "a születésszám növelésére irányuló intézkedések már életbe léptek, a fizetéseket illető, egyre fokozódó problémával nem tud a kormány mit kezdeni". Mint ismert, idén március közepén, amikor az MSZP-s Tóth Bertalan a parlament elé vitte a kérdést, akkor a miniszterelnök válaszából egyértelműen kiderült, hogy ezen a területen nincs mit tenni, legfeljebb beszélni lehet a problémáról. A lap nemzetközi kitekintése szerint Izlandon már törvénysértő ugyanazért a munkáért kevesebbet fizetni egy nőnek, mint egy férfinak. Franciaországban is törvényt fogadtak el a bérek kiegyenlítésére és az Európai Unió is összerakott egy cselekvési tervet. De vissza az adatokhoz. A KSH a napokban tette közzé az első féléves munkaerőpiaci folyamatokról szóló kiadványát, amely szerint január és június között a férfiak átlagkeresete bruttó 393 700 forint volt, a nőké pedig 326 700. Egy másik statisztikából azonban már az első héthavi adat is kiolvasható: a férfiak átlagosan 393 900, a nők pedig 326 700 forintért végzik a munkájukat. Papíron. Egy férfi havonta 261 944, egy nő pedig 217 256 forintot vihet haza, vagyis átlagosan 44 688 forinttal kevesebbet ér egy nő munkája, mint egy férfié. Idén januárban a lap szerint a mostaninál 7182 forinttal volt kisebb a differencia, idén a nők hónapról hónapra egyre nagyobb hátrányba kerülnek a férfiakkal szemben. Az Mfor.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy az Eurostat statisztikája szerint 2012-ben volt a legmagasabb a különbség, akkor 20,1 százalékkal kerestek kevesebbet a nők a férfiaknál. A július végi adatból kiindulva pedig már most meghaladtunk ezt a százalékot. A keresetek közötti különbség növekedése a jelen körülmények között szinte kódolva van a rendszerbe, július és január között a férfiak bruttója 7,1, a nőké pedig 4,9 százalékkal emelkedett. A KSH szerint a nők kereseti hátránya több tényező együttes hatásából származik: